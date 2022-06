La ciclista Belén López se retira después de 30 años en competición

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Belén López, actualmente miembro del Massi-Tactic, se retira después de 30 años en el ciclismo de competición por incompatibilidad entre la competición y el trabajo, ya que es profesora de Ciencias Naturales, Biología y Geología, según ha confirmado su equipo en un comunicado.

La corredora de Rota (Cádiz), que suma su cuarta temporada en el equipo de la Costa Brava, cierra su trayectoria como profesional tras lograr 11 títulos en los Campeonatos de España, 5 de la Copa de España, 5 participaciones en Campeonatos del Mundo y un sexto puesto en scratch en un Campeonato de Europa.

López, de 38 años, se adentró en el mundo del ciclismo con 8 años y deja este deporte por incompatibilidad entre la competición y su trabajo, profesora de Ciencias Naturales, Biología y Geología. Su última prueba fue el 29 de mayo, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuando corrió la tercera reVolta, una carrera de 97 kilómetros impulsada por la entidad 'Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva'.

La corredora del equipo de Torroella de Montgrí (Girona) explicó que lleva pensando en la retirada "varios años", al ser "cada vez más estresante" compaginar el trabajo de profesora con la competición. "Acabo de trabajar el viernes al mediodía y muchas veces tengo que salir corriendo para coger un avión o ir en coche a alguna carrera, competir, llegar el domingo a la madrugada y tener que despertarme a las 6.30 horas del lunes para volver a trabajar", relató en declaraciones a los edios de se equipo.

Belén López fue el fichaje estrella en el primer año de vida del Massi-Tactic (CC Baix Ter) en categoría UCI, en 2019. "Mi etapa en el Massi-Tactic es bastante positiva. Confiaron en mí a finales de 2018 para su proyecto. Del equipo inicial sólo queda Mireia Benito y me enorgullece mucho ver la progresión que ha tenido; no he tenido mucho que ver en su mejora deportiva, pero he vivido su evolución", afirmó.

El año pasado ya estuvo cerca de retirarse, pero una llamada de Joaquín Cuevas, organizador de la Vuelta a Andalucía, asegurándola que prepararía la versión femenina para este 2022. "Agradezco a Sergi (Güell) y Àngel (González) que gestionaron el presupuesto para poder 'permitirse' tener una corredora que no competiría mucho durante esta temporada. Así, pude correr la carrera de mi tierra con el Massi-Tactic, defendiendo los colores de un equipo que se caracteriza por su valentía en la competición", manifestó.

Una vez retirada, ahora disfrutará de la bici sin la presión de competir. "Me gustaría conocer lugares que siempre he querido recorrer en bici y disfrutar del paisaje, como los Alpes, los Pirineos o las Clásicas Belgas sin que me estiren el cuello", bromeó. "También me gustaría poder seguir ayudando al equipo para conseguir alguna invitación a alguna carrera importante", zanjó.