La Clásica de Almería 2026 introduce nuevas dificultades montañosas

ALMERÍA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Clásica de Almería masculina, prueba de categoría 1.Pro de la UCI, mantendrá en 2026 su recorrido por todos los municipios del Poniente almeriense, fiel a una tradición que se remonta a sus inicios en la década de los ochenta, aunque introducirá novedades en su trazado con el objetivo de modernizar la carrera.

La organización ha confirmado que la prueba volverá a salir desde Puebla de Vícar y atravesará los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido, Berja, Adra, Balanegra y Dalías, con un recorrido que conservará las señas de identidad de la carrera y que, en principio, seguirá siendo propicio para los esprinters, protagonistas habituales del desenlace en la Clásica.

No obstante, de cara a la edición de 2026, que se disputará el domingo 15 de febrero, la parte central del recorrido sufrirá modificaciones, ya que se trabaja en un trazado alternativo que incluirá nuevas dificultades montañosas, lo que podría endurecer el desarrollo de la prueba respecto a ediciones anteriores.

El perfil definitivo del recorrido será presentado próximamente, una vez se concreten las alternativas viarias, según ha informado la organización, que busca mantener el atractivo deportivo de la carrera sin renunciar a la seguridad de los corredores y al vínculo histórico con los municipios del Poniente almeriense.

"Estamos encantados de seguir aquí, en casa, en el Poniente almeriense. Son casi cuatro décadas de andadura y siempre nos han abierto sus puertas", ha señalado el director de carrera, José Muñoz, quien ha agradecido el apoyo de las instituciones públicas, patrocinadores privados y de los dispositivos de seguridad y sanitarios.