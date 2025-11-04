La Clásica Jaén Paraíso Interior repetirá recorridos en su quinta edición

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Úbeda (Jaén) volverá a convertirse en "epicentro del ciclismo mundial" con la celebración de la quinta Clásica Jaén Paraíso Interior, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero y contará de nuevo con el patrocinio de la Diputación de Jaén, en una cita a la que se incorporan la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior juvenil femenina, que se disputará el domingo 15, y de nuevo la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, prevista para el sábado 14.

"Vamos a repetir recorridos tanto en la carrera masculina como en la femenina", avanzó el organizador de la prueba, Pascual Momparler, quien destacó que tras el evento del año pasado, tanto la UCI como los equipos y las selecciones recalcaron el "altísimo nivel de seguridad y lo mucho que les gustaba el trazado".

"Las audiencias de televisión nos respaldan y esta fórmula nos permite mostrar las bellezas de Úbeda y del mar de olivos; la gente ya conoce nombres como Juancaballo o Santa Eulalia, que ensalzan el patrimonio local", añadió Momparler.

La Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 mantendrá un recorrido de 169 kilómetros, con 33,1 kilómetros de tramos de 'sterrato'. Gran parte de ellos se concentrarán en el circuito final de 34 kilómetros, que se afrontará por partida doble y que incluye los Caminos de Olivos de Juancaballo, Santa Eulalia, Guadalupe y Vandelvira. Dicho bucle también servirá de cierre para la Copa de las Naciones femenina, con un recorrido total de 76,5 kilómetros y 13,3 kilómetros de 'sterrato'.

Patrocinada por la Diputación de Jaén, la Clásica Jaén Paraíso Interior nació en 2022 con la singularidad de combinar el asfalto con los Caminos de Olivos, una propuesta inédita en España inspirada en las clásicas italianas. En su palmarés figuran nombres de primer nivel mundial como Alexey Lutsenko (2022), el triple ganador del Tour y campeón mundial Tadej Pogacar (2023), Oier Lazkano (2024) y Michal Kwiatkowski (2025).

La cita amplió su programa en 2023 con la creación de la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, que abrirá su cuarta edición el sábado 14 de febrero y cuyas inscripciones ya están disponibles. El pasado año se estrenó además la Copa de las Naciones juvenil femenina, en la que se impuso la británica Erin Boothman por delante de la navarra Paula Ostiz, reciente campeona del mundo de la categoría.