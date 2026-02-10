La Clásica de Jaén se presenta como la carrera que "todos los ciclistas quieren tener en su palmarés"

Archivo - Imagen de recurso de la Clásica de Jaén. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clásica de Jaén Paraíso Interior presentó este martes su quinta edición, que se disputa el próximo lunes 16 de febrero, como una prueba que "todos los ciclistas quieren tener en su palmarés", como el inglés Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) que se ha interesado "en primera persona" para estar en la línea de salida.

La carrera, caracterizada por la belleza del Mar de Olivos que se aprecia durante el transcurso, saldrá y terminará en Úbeda y contará con 17 equipos de 11 países en su pelotón y la presencia del campeón olímpico Tom Pidcock que "ha llamado para estar presente". "Los ciclistas quieren venir porque quieren tener la carrera en su palmarés", afirmó Pascual Momparler, CEO de Momparler Cycling y organizador de la prueba, en el acto que tuvo lugar en la sala Juan Antonio Samaranch del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

"Este año vamos a disponer de varios ciclistas y equipos que, como Tom o Red Bull-Bora-Hansgrohe, no han sido llamados sino que se han interesado en primera persona. Además, estoy contento con que esté en Soudal Quick-Step, el equipo con más victorias UCI porque llevaba mucho tiempo detrás de ellos", reconoció.

La organización está realizando "un enorme esfuerzo" para poder celebrar la carrera sin ningún problema tras las lluvias de las últimas semanas. "La climatología no nos lo está poniendo fácil. Vamos a tener que sacrificar algún tramo de camino de tierra para mantener el atractivo de la prueba a la vez que garantizamos la seguridad de todos sus participantes, tanto profesionales como juveniles y cicloturistas", avisó Momparler.

"Esta semana trabajaremos de la mano de la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda para brindar un recorrido que esté a la altura del evento en todos los aspectos. Mañana entramos con la maquinaria pesada para arreglar. Estamos coordinados con las autoridades", informó el organizador.

Para el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, la Clásica de Jaén es "una prueba consolidada" y que "va a seguir creciendo" con el paso de los años. "La incorporación de la Copa de Naciones para mujeres hace que Jaén sea una referencia a nivel internacional", afirmó al mismo tiempo que indicó que a nivel federativo "es muy importante" por la participación de las selecciones.

"La selección española femenina está demostrando madurez de la mano de Gema Pascual (seleccionadora). Para ellas, Jaén es punto de partida de la temporada con la mente puesta en el Europeo y el Mundial. Mientras que en chicos tenemos una gran cantera, con jóvenes y de gran talento. Héctor (Álvarez) es importante al ser referente y en breve va a estar dando grandes resultados", manifestó.

Por su parte, Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, ensalzó a la provincia jienense como "un paraíso para la bicicleta". "Es un argumento más para venir a Jaén. Esta prubea es una gran oportunidad y le estoy muy agradecido a Pascual (Momparler)", añadió.

Finalmente, el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén y concejal del Ayuntamiento de Úbeda, Francisco Javier Lozano Blanco, manifestó que la ciudad "está enamorado de la Clásica de Jaén". "A nivel turístico es importantísimo proque se llena la ciudad. La carrera tiene un improtante impacto económico en la provincia, no solo en Úbeda. Nos quedamos también con la enorme ventana que supone para estar presentes en la televisión de muchos países", concluyó.