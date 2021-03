'Con(vivir)' recuerda que la seguridad activa mejora la convivencia entre conductores y ciclistas

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de seguridad vial 'Con(vivir)', creado por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' (WITL), recuerda que la seguridad activa mejora la convivencia en la carretera entre conductores y ciclistas.

Impulsado por BH Bikes, AutoBeltran-Mercedes-Benz y Grupo DAS, 'Con(vivir)' ha lanzado el segundo de los mensajes que tratará a lo largo de todo 2021: la seguridad activa, lo que pueden hacer tanto ciclistas como conductores de vehículos a motor para circular de forma más segura.

'Con(vivir)' es una iniciativa social, que nació a finales de este enero y ya cuenta con el apoyo de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP). Pretende advertir a la población sobre los riesgos que existen en la carretera y fomentar la convivencia entre conductores y ciclistas en la vía, con el objetivo de reducir el número de atropellos y mortalidad vial en España.

La tecnología avanza, pero, independientemente de los accesorios con los que cuente cada vehículo, los conductores deberían no conducir ningún vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas; en trayectos largos, descansar cada 2 horas; no usar el móvil o el GPS con el vehículo en marcha; y respetar la distancia frontal con el vehículo que tengamos delante, y la lateral mínima de seguridad de 1,5 metros al adelantar a ciclistas.

Respetar las normas de circulación, así como también señalizar siempre nuestros movimientos con el uso de los intermitentes y no acelerar ante semáforos en ámbar, y ante condiciones meteorológicas adversas evitar hacer uso de los vehículos a menos que sea estrictamente necesario son otros consejos.

A los ciclistas se les aconseja seleccionar bien el horario de salida, evitar carreteras estrechas o demasiado concurridas, usar vestimenta y material adecuados y lo más visibles posible, respetar las normas de circulación y empatizar con los conductores, facilitando al máximo los adelantamientos.

CHALLENGE VIRAL EN REDES SOCIALES

Con el objetivo de concienciar al público en general y de hacerle partícipe, 'Where is the limit?' ha lanzado también un Challenge a través de redes sociales, cuya información la difundirán a través de su cuenta de Instagram @whereisthelimit.

Entre todas las personas que participen en este Challenge, WITL sorteará varios productos.