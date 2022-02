El Corte Inglés apuesta por el ciclismo con el patrocinio de la Bike Race y Quebrantahuesos.

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés patrocinará las cuatro pruebas del circuito Bike Race y la marcha cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, tras alcanzar un acuerdo con la empresa organizadora, la agencia Octagon Esedos, según informa la compañía de distribución en un comunicado.

Así, el Corte Inglés tendrá presencia de marca en las cuatro Bike Race: Andalucía Bike Race by Garmin, en febrero; La Rioja Bike Race presented by Pirelli, en mayo; la MMR Asturias Bike Race, en julio y Catalunya Bike Race by Oakley, a finales de septiembre y principios de octubre.

Además, el 18 de junio la compañía de distribución también apoyará la competición cicloturista más importante de España, la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies y Treparriscos, que reunirán a más de 10.000 participantes en su XXXI edición.

Como parte del acuerdo El Corte Inglés dotará a los participantes con bolsas de deporte de la marca Boomerang. Además, estará presente en los avituallamientos de todos los eventos y realizará activaciones promocionales, así como, otras iniciativas vinculadas con experiencias para clientes.

Para el presidente de Octagon Esedos, Xavier Bartrolí, este acuerdo significa "la voluntad de grandes marcas como El Corte Inglés de apostar por el ciclismo y el binomio entre naturaleza y deporte". "Con el gran aumento de adeptos al ciclismo en estos últimos años, acuerdos de este calibre nos demuestran que el ciclismo sigue en muy buen estado de salud y debemos seguir organizando eventos tanto de ciclismo de carretera como de Mountain Bike para que la experiencia siga siendo única y diferencial", añadió.

El director de patrocinios de El Corte Inglés, Javier Mercado, señaló que, a través de esta colaboración, la empresa impulsa "el deporte al aire libre, la superación y el estilo de vida saludable", alineados con sus valores y proyectos. "De esta forma continuamos con nuestra vocación de acercar el deporte a todos los públicos", indicó Mercado.