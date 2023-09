La cubana Arlenis Sierra renueva con el Movistar Team hasta 2026

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista cubana de 30 años Arlenis Sierra ha renovado este martes con el Movistar Team hasta el final del año 2026, ampliando por tres años su continuidad en el equipo telefónico, al que llegó en el 2022 y donde se ha afianzado como una de las ciclistas más completas de la formación.

"Es una decisión 'complicada', puesto que tres años son un período largo y no pienso que me queden muchas más temporadas en el ciclismo. Pero el ambiente aquí ha sido el motivo principal para renovar por ese tiempo. Me gusta estar donde me siento cómoda en lo personal, por encima de todo, y luego después, sobre la bicicleta", expresó la corredora en declaraciones difundidas por su equipo.

La de Manzanillo ha conseguido siete victorias en sus dos años con el equipo español, entre las que destacan la general y dos etapas de la Vuelta a Andalucía, una etapa del Tour de Romandía y, a nivel internacional, los títulos de ruta y contrarreloj de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una buena muestra de su polivalencia.

"No menosprecio los triunfos y resultados que había obtenido en temporadas anteriores, pero en los dos últimos años, a nivel WorldTour -igual en 2023, no tanto a nivel de triunfos, pero sí de regularidad-, he estado siempre en buena posición. Me llevo también la satisfacción de haber corrido estos dos años con Annemiek van Vleuten. Es una ciclista digna de admirar, un ejemplo como deportista", añadió la cubana.

Sierra se une así a un bloque azul que ya cuenta con 14 fichas confirmadas para el curso que viene. En la lista actual también figuran Aude Biannic (FRA), Jelena Eric (SRB), Sarah Gigante (AUS), Sheyla Gutiérrez (ESP), Liane Lippert (GER), Floortje Mackaij (NED), Sara Martín (ESP), Mareille Meijering (NED), Emma Norsgaard (DEN), Paula Patiño (COL), Laura Ruiz (ESP), Lucía Ruiz (ESP) y Claire Steels (GBR).