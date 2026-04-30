Dani Moreno gana en Merzouga y Luis Ángel Maté acaricia la Titan con el abandono de Luisle Sánchez - SKODA TITAN DESERT MOROCCO 2026

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Dani Moreno (KH-7) se ha adjudicado este jueves la quinta etapa de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, un bucle de 83 kilómetros en Merzouga marcado por el trabajo en equipo del líder, Luis Ángel Maté, quien "tiró" de su compañero para certificar el doblete de KH-7.

La jornada ha dejado la general prácticamente vista para sentencia tras el abandono por lesión del segundo clasificado, Luis León Sánchez (Cleardent), y ha encumbrado en categoría femenina a la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB Sport Inverse) tras una gesta histórica en la clasificación absoluta.

La mañana comenzaba con un golpe de efecto: Luis León 'Luisle' Sánchez no salió debido a los fuertes dolores que arrastraba tras sus caídas en las etapas previas, con afección a dos costillas. Sin el murciano en liza, el camino hacia el triunfo final se allanó para Luis Ángel Maté, quien afrontó la etapa con serenidad y dispuesto a no arriesgar.

Pese a sufrir una caída en los primeros kilómetros, Dani Moreno logró reengancharse al grupo de cabeza formado por el propio Maté, compañero en el KH-7, y el portugués Bruno Rosa (Vaconha BTT Vouzela). En los últimos kilómetros de puro desierto, Maté se puso al servicio de su compañero, marcando un ritmo que permitió a Moreno imponerse al esprint con un tiempo de 3:14:18.

Con este triunfo, el debutante madrileño estrena su palmarés en la Titan Desert, mientras que Maté consolida su maillot rojo con una ventaja de 9:38 minutos sobre Bruno Rosa a falta de una sola etapa.

EXHIBICIÓN DE KORTEKAAS

En la categoría femenina, la neerlandesa Tessa Kortekaas ha vuelto a romper todos los moldes. La líder del Massi ISB Sport Inverse no solo firmó su pleno de cinco victorias en cinco días (sumando 19 etapas consecutivas ganando en las Titan World Series), sino que cruzó la meta en una espectacular sexta posición absoluta.

De un pelotón de casi 500 ciclistas, solo cinco hombres lograron entrar por delante de la neerlandesa, que pulverizó el récord de la prueba (el noveno puesto absoluto que ella misma ostentaba). Este resultado catapulta a Kortekaas hasta la octava plaza de la clasificación general absoluta, un hito que subraya su dominio incontestable en el desierto marroquí.

La Skoda Titan Desert Marruecos 2026 finalizará este viernes con la sexta etapa con destino a Maadid. Será un recorrido rápido con una subida técnica y un descenso inédito que servirá de pasillo de honor para los vencedores de una de las ediciones más épicas que se recuerdan.