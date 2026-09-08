David Valero y Natalia Fischer lideran a España con ambición en el Mundial de XCM

El ciclista español David Valero en una prueba de XCM - RFEC

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas David Valero y Natalia Fischer liderarán a la selección española en el Campeonato del Mundo de XC Maratón (XCM), que se disputará este sábado 12 de septiembre en San Martino Di Castrozza (Italia), donde ambos buscarán mejorar el cuarto puesto que lograron el año pasado en Valais (Suiza).

La convocatoria de la RFEC la completan Alberto Barroso, vigente campeón de España de gravel, y Luis Francisco Pérez, en categoría masculina, mientras que Fischer será la representante española en la prueba femenina junto a Valero como principales bazas nacionales.

El vigente campeón de Europa de XCM llega a la cita italiana como uno de los favoritos después de centrar esta temporada sus esfuerzos en la modalidad. El ciclista granadino se proclamó campeón continental en Ramales de la Victoria y también ha destacado en la Copa del Mundo, mientras que Fischer, dos veces campeona de Europa y bronce mundial, afrontará la prueba con el objetivo de subir al podio.

Tanto la carrera masculina como la femenina se disputarán sobre un exigente recorrido de 95 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo acumulado, que pondrá a prueba la resistencia de los participantes en las carreteras y pistas de San Martino Di Castrozza.

La prueba élite masculina comenzará a las 9.00 horas, mientras que la carrera femenina arrancará a las 9.30 horas, en una cita en la que Valero y Fischer tratarán de convertir su condición de favoritos en una medalla mundial.