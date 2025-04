David Valero regresa a la Vuelta a Ibiza seis años después

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español David Valero, bronce olímpico en Tokyo 2020, volverá a participar en la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, donde no competía desde 2019, según informó este viernes la organización de la carrera.

"Me hacía mucha ilusión volver, tenía muchas ganas. Es una prueba que me encanta, un sitio con un entorno increíble para el 'mountain bike' y un ambiente espectacular. La Vuelta a Ibiza siempre ha sido especial para mí", manifestó el ciclista granadino en declaraciones facilitadas por la organización.

Valero es cinco veces campeón de España de XCO, campeón de Europa por equipos y subcampeón del mundo en 2022; y "un referente del ciclismo de montaña moderno", pero en esta ocasión, cambia la estrategia por la "emoción y el reto personal" y competirá en pareja con Fran Carretero, su mecánico en el equipo BH Coloma Team, según recalcó la organización.

"Participaré en pareja, un pequeño reto que le he propuesto a mi mecánico. Fran actualmente trabaja conmigo en el equipo, pero también compite en invierno y monta bastante en bici. Me parece una bonita forma de convivir con el equipo, no solo entre corredores", comentó Valero, mostrando su lado más humano y cercano.