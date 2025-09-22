'Decathlon' presenta sus gamas de 'e-bikes' como alternativa real al coche para moverse por la ciudad

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' presenta sus gamas de bicicletas eléctricas como una alternativa real al coche para moverse por la ciudad, con modelos para todos los perfiles, desde la práctica plegable 'E-Fold 500' hasta la 'LD920 E' para la máxima comodidad en desplazamientos largos, y que invitan a redescubrir ciudades con rutas urbanas sostenibles y sin esfuerzo.

'Decathlon' tiene claro que el próximo coche de cualquier usuario puede ser una 'e-bike'. Por ello, con el lanzamiento de sus gamas de bicicletas eléctricas, apuesta "por transformar la forma en la que los españoles se mueven, ofreciendo una alternativa más rápida, sostenible y, sobre todo, adaptada al ritmo de la vida urbana".

Para la compañía, "cada vez son más quienes cambian la llave del coche por un manillar, descubriendo que la movilidad urbana no tiene por qué estar reñida con la comodidad". Por este motivo, sus 'e-bikes' han sido diseñadas para responder a las necesidades tanto de quienes buscan iniciarse en el mundo eléctrico hasta quienes quieren llevar la innovación al máximo nivel.

Así, para los que desean dar el primer paso, la 'E-Actv 100' es la puerta de entrada perfecta. Este diseño es un 'e-bike' ligera, sencilla de manejar y con la asistencia justa para que los trayectos diarios se conviertan en plancentero.

En el caso de necesitar mayor autonomía y comodidad para distancias medias, la 'E-Actv 500' es la mejor compañera ya que su batería permite recorrer hasta 70 kilómetros y hace que las cuestas de barrios dejen de ser un obstáculo.

En el segmento más avanzado, brilla la 'LD920 E', una bicicleta innovadora con batería de larga duración y un motor central que además de asistir el pedaleo cambia de marcha de forma automática adaptándose al terreno, lo que la convierte en "una auténtica joya tecnológica para quienes quieren recorrer la ciudad con estilo, potencia y máximo confort".

Y si lo que se busca es practicidad absoluta, la 'E-Fold 500' es la más adecuada al ser una bici plegable que cabe en cualquier ascensor, metro o maletero, lista para combinar con otros transportes y perfecta para quienes viven a caballo entre diferentes zonas de la ciudad.

"La verdadera magia, sin embargo, está en cómo estas bicicletas invitan a redescubrir los rincones de la ciudad. Con una 'e-bike', perderse por el Madrid Río, atravesar el Retiro sin sudar una gota o subir al mirador del Templo de Debod se convierte en una experiencia nueva", recuerda 'Decathlon'.

"Lo mismo ocurre en Barcelona: desde pedalear sin esfuerzo por el paseo marítimo de la Barceloneta hasta alcanzar el Parc Güell o el Tibidabo sin preocuparse por las pendientes. Cada trayecto deja de ser un trámite para convertirse en una forma de disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva", añade.

La marca de equipamiento deportivo tiene claro que con este lanzamiento "demuestra que moverse por la ciudad de forma sostenible y práctica ya no es un lujo reservado a unos pocos" y que sus nuevas 'e-bikes' "están pensadas para todos los públicos y bolsillos, porque la revolución de la movilidad no es del futuro: es de ahora".