'Despierto Amándote', de Miranda!, sintonía oficial de La Vuelta 26

Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda! - RTVE

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tema 'Despierto Amándote', del dúo argentino Miranda! y que fue finalista del pasado Benidorm Fest, será la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España que se desarrollará del 22 de agosto al 13 de septiembre, según se confirmó este martes.

La noticia se hizo oficial durante un acto celebrado en Torrespaña y conducido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que estuvo acompañada por Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE; Charles Ojalvo, subdirector general de Unipublic; y Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda!.

'Despierto Amándote' llegó a la final del último Benidorm Fest, donde logró la quinta posición y que, según indicó RTVE en nota de prensa, tiene tintes ochenteros y 'synth pop' que habla de disfrutar la vida y el amor con intensidad y color, sin prejuicios ni vergüenzas.

"Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a reescuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música", explicó Ale Sergi, compositor del tema junto a Gerardo López, Von Linden y Diego Román Gutman Goldfinger.

Por su parte, Charles Ojalvo recordó la relevancia histórica del vínculo entre La Vuelta y su canción oficial. "La música forma parte del evento y hay una larga trayectoria de artistas de renombre. Para nosotros, la música y el videoclip son muy importantes para la promoción de esta gran carrera. Lo que queremos transmitir con La Vuelta es alegría, pasión e ilusión infinitas", subrayó el subdirector general de Unipublic, organizadora de la 'grande'.

Finalmente, Rosana Romero considera que la canción tiene un encaje perfecto con la carrera de tres semanas porque se trata de una competición con "mucha montaña y la canción tiene buen ritmo para subir muchos altos".

Respecto al videoclip, el dúo argentino avanzó que comenzará a rodarse mañana miércoles 29 de abril y que se prolongará durante el jueves 30, en una grabación de dos jornadas.