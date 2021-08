Enric Mas: "Disputar la Vuelta con Roglic es lo más grande de mi carrera"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) reconoció que no tuvo la energía suficiente para coronar en primer lugar el muro de Valdepeñas, pero destacó que se encuentra en el mejor momento de su carrera, disputando la Vuelta a España con Primoz Roglic.

El corredor español fue segundo este miércoles en la undécima etapa, por detrás del esloveno, uno de los ciclista "referencia" ahora mismo. "¿El mejor momento de mi carrera? Yo creo que sí. Roglic es, junto a Pogacar y poca gente más, los corredores de referencia, y poder disputar carreras, esta Vuelta, codo con codo con él es lo más grande de mi carrera", dijo tras cruzar la meta.

"El equipo sigue trabajando muy bien, sigo repitiendo que la ausencia de Alejandro y la de Johan son muy grandes, pero con el equipo que tenemos, y así lo sentimos cada día, se puede seguir peleando por esta Vuelta", añadió, un Mas cuarto en la general a dos minutos y medio del líder Odd Christian Eiking.

"Había visto cincuenta veces el vídeo de la victoria de 'Purito', pero yo no sé qué vi y, o bien él iba muy fácil o yo, muy atufado", apuntó sobre ese final, donde tuvo un toque con Roglic. "Son cosas de carrera. No me ha visto venir y yo no podía frenar ahí, porque si no, me iba a sacar varios metros. O le tocaba o tenía que frenar. Cuando he pasado después de meta me ha pedido perdón. Nuestra relación es buena", terminó.