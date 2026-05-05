Enric Mas lidera al Movistar Team en el Giro de Italia 2026

Archivo - El ciclista español Enric Mas, durante la presentación del equipo Movistar Team. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas será el líder del Movistar Team en el Giro de Italia 2026 que se disputa del 8 al 31 de mayo con el arranque este viernes desde Bulgaria, en una edición que supondrá su estreno en la 'Corsa Rosa' con la ambición de estar lo más arriba posible en la clasificación general arropado de un grupo con experiencia.

"Movistar Team acudirá a la cita italiana con un bloque equilibrado que combina experiencia en grandes vueltas, talento emergente y versatilidad para afrontar todo tipo de etapas. La formación estará liderada por Enric Mas, debutante en la Corsa Rosa, que ambiciona estar lo más arriba posible en la clasificación general", desveló el equipo español a través de un comunicado.

Junto a él, el equipo telefónico contará con corredores capaces de destacar en diferentes terrenos. Orluis Aular aportará velocidad en las llegadas masivas, mientras que Javier Romo y Einer Rubio serán piezas clave en la montaña. Iván García Cortina ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, junto a Lorenzo Milesi especialista en contrarreloj.

Completa el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana en la que ha vestido el maillot rosa de líder, y Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.

"Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición", finalizó la nota de prensa.