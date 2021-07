Enric Mas: "No he encontrado ritmo en ninguna de las subidas, he sufrido todo el tiempo"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español del Movistar Team Enric Mas aseguró no haber encontrado "ritmo" en "ninguna de las subidas" y dijo que sufrió "todo el tiempo" durante la decimoséptima etapa del Tour de Francia, con final en Saint-Lary-Soulan (Col du Portet).

"Un día muy, muy duro. No he encontrado ritmo en ninguna de las subidas, he sufrido todo el tiempo. Quizás el único momento de la etapa donde he encontrado un poco las sensaciones han sido los últimos 10 kilómetros, después de que Miguel Ángel me dejara ahí tras su buen trabajo", analizó Mas tras la etapa en la que perdió más de 2:27.

El balear, que ahora es séptimo en la general a 9:48 del líder Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) hipotecó sus opciones de podio este miércoles. "Mi misión en esa parte ya era intentar coger al grupo de Urán; ha habido un determinado momento que me he quedado a veintipico segundos de ellos, pero al final he cedido un poco más", recordó.

"Sí que es verdad que en la última parte, aunque no he podido rendir como tendría que haber rendido, he podido estar mejor de cómo había empezado la subida, pero ha sido un día realmente duro para mí. Poca cosa más que añadir", finalizó Mas.