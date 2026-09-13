Enric Mas: "No sé si en paz, pero me siento bien, es la victoria más importante de mi carrera"

El ciclista español Enric Mas durante La Vuelta 2026 - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) no escondió que su triunfo final de este domingo en La Vuelta era el "más importante" de su carrera deportiva, y confesó que no sabía si se sentía "en paz" consigo mismo, pero sí "bien"

"Es la victoria más importante de mi carrera. No sólo en esta Vuelta, han sido muchísimos muchísimos años, no sólo de profesional sino desde pequeño, desde que empecé tenía claro de que quería intentar hacer algo así y poco a poco pues lo he conseguido", señaló Mas a los medios tras su victoria final en La Vuelta.

El corredor balear de 31 años reconoció su tranquilidad tras este perseguido triunfo. "No sé si es la palabra en paz, pero me siento de bien", expresó el ciclista del Movistar Team, feliz también por compartirlo con la gente que le aguantan "día a día" y esos "días de episodios de nervios, episodios tristes y episodios felices". "Son quienes me aguantan durante cada día y son los principales y los que se lo merecen todo", añadió, asegurando que lo va a celebrar "con el equipo".

Ahora, el siguiente reto es el Mundial de Ciclismo en Carretera, aunque el español prefiere ir día a día. "La verdad es que tengo que irme a descansar y también es verdad que no está lejos, que es en dos semanas. Hoy creo que es justo en catorce días que correremos, así que la forma estará y esperemos llegar descansados y de la mejor manera posible", sentenció.