Enric Mas: "Pogacar se ha adelantado bastante pero estamos en buena posición"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) se mostró satisfecho después de la contrarreloj de la quinta etapa del Tour de Francia, a pesar de que Tadej Pogacar se llevó un buen premio de cara a la general, una clasificación provisional que siente "en buena posición".

"Me he sentido bien, las sensaciones han sido buenas. Me habría gustado haber recortado algunos segundillos, pero me marcho contento con el resultado de hoy", dijo tras cruzar la meta en Laval.

El corredor del Movistar, el mejor español en la general, cedió casi dos minutos con Pogacar, los que tiene de desventaja con el líder Mathieu Van der Poel. "Es cierto que Tadej (Pogacar) se ha adelantado bastante con respecto a casi todos en la general, pero somos muchos corredores en un rango de 20-30" y creo que es una buena posición para estar", apuntó.

"Estamos motivados, en tres días llegan los Alpes, las piernas se sienten bien y el equipo está con ganas. Vamos a pasar lo mejor posible estos días que vienen y ya llega la montaña", terminó.