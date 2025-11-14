El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas realiza este fin de semana una concentración en Madrid

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo realizará este fin de semana en Madrid, en las instalaciones de la Universidad Camilo José Cela de la localidad de Villafranca del Castillo, donde se darán cita 15 ciclistas con discapacidad procedentes de toda España.

Durante este viernes y sábado, los deportistas se prepararán física y mentalmente para la alta competición, con el principal objetivo de formar parte de la selección española. En la concentración participarán deportistas con discapacidad física, discapacidad visual, parálisis cerebral y daño cerebral adquirido a partir de 14 años.