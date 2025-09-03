España acudirá con 23 ciclistas al Campeonato de Europa de Trial en Aarhus

Imagen de los representantes de España en el Campeonato de Europa de Trial 2025. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eloi Palau (élite 26") y Vera Barón (élite) lideran la lista de la selección española que competirá del viernes 5 al domingo 7 de septiembre en la localidad danesa de Aarhus en el Campeonato de Europa de Trial, y donde ambos defenderán sus oros del año pasado en Francia.

La lista completa ofrecida por el coordinador nacional de Trial, Javi Alonso, está formada por 23 pilotos: Alejandro Montalvo, Borja Conejos, Eloi Palau, Martí Riera y Nil Benítez (élite 20"); Julen Sáenz de Ormijana, Daniel Barón, Martí Vayreda, Daniel Cegarra y Sergi Llongueras (élite 26"); Vera Barón, Alba Riera y Laia Esquís (élite); Andrea Pérez y Yun Vilajosana (júnior); Travis Asenjo, Beñat Segurola, Guillem Montoya y Quim Paris (júnior 20"); y Ferrán Gonzalo, Ian Martínez, Guim Jodar y Mikel Azcona (junior 26").

"El equipo nacional, gran dominador internacional de la disciplina, afronta con máxima ambición la cita y será, un año más, la máxima referencia después de que en la pasada edición del Europeo la Selección Española sumará un total de nueve medallas y consiguiera cinco de los seis títulos que se pusieron en juego", explicó la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en un comunicado.

La competición dará comienzo durante la jornada del viernes 5, cuando se celebren las clasificatorias élite femenina, júnior femenina, júnior 20" masculina y júnior 26" masculina. El sábado 6 serán las finales júnior femenina, júnior 20" masculina y júnior 26" masculina, además de las clasificatorias élite 20" y élite 26" masculina. Por último, el domingo 7 se celebrarán las finales élite femenina, élite 20" masculina y élite 26" masculina.