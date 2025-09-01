España se cuelga dos platas más en el Mundial de Ciclismo Paralímpico con el tándem Sansó-Teruel y Ricardo Ten

El tándem Joan Sansó y Eloy Teruel se cuelgan la plata en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Bélgica. - RFEC

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de Ciclismo Paralímpico finalizó este domingo el Campeonato del Mundo de Ronse (Bélgica) con un balance de siete medallas, tres de oro y cuatro de plata, dos de ellas conseguidas en la última jornada por parte de Joan Sansó y Eloy Teruel en tándem y Ricardo Ten en categoría C1.

La primera medalla cayó por la mañana gracias al buen hacer del balear y el murciano en una carrera muy sufrida. Sansó y Teruel fueron los primeros que probaron fortuna, para intentar romper la carrera y eliminar a sus rivales, algo que surtió efecto para quedarse seis tándems en cabeza en las vueltas finales.

No obstante, en la última atacaron los italianos Andreoli y Di Felice y a pesar de los intentos de atraparles por parte de los tándems españoles, la ventaja aumentó. Con los italianos con el arcoiris, la segunda plaza estuvo muy peleada. Sansó y Teruel se colocaron en cabeza en los últimos metros, adelantando al tándem francés y no se movieron en la recta final consiguiendo la medalla de plata.

Por su parte, Imanol Arriortua y Fran Rus sufrieron una caída en la última curva que les impidió luchar en el sprint por las medallas, finalizando en sexta posición. Por su parte, Nacho Rodrigo y Óscar Hernández finalizaron en 13ª posición en su primera participación en un Mundial.

Además, una salida de cadena en la última curva del circuito en categoría C1 privó a Ricardo Ten de luchar por el doblete con el francés Thomas Tarou. A pesar de ello, el valenciano pudo controlar a sus rivales por detrás, para culminar este Mundial con un oro y una plata.

"Lo hemos intentado en la última subida, para intentar dejar de rueda al francés, pero ha sido imposible. Además, en la última curva se me ha salido la cadena y no sé lo que hubiera pasado", comentó Ricardo Ten en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En C2, Luis Arcega y Maurice Eckhard estuvieron en el grupo de cabeza hasta los últimos metros, donde la carrera se rompió, concluyendo en unas meritorias sexta y octava plaza, respectivamente. Por su parte, en C3, Juan Alberto Jiménez estuvo cerca de la lucha por las medallas y finalizó en séptima posición a 17 segundos del ganador. En C2, Verónica Rodríguez ocupó también la séptima posición en su primer Mundial.

En el Team Relay, la selección española con Sergio Garrote, Luis Miguel García-Marquina y David Mouriz concluyeron en sexta posición tras sufrir este último una volcada en la segunda posta.