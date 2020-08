El español Cortina, octavo en la prueba en línea del Campeonato de Europa

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Iván García Cortina terminó octavo este miércoles la prueba en línea del Campeonato de Europa celebrado en Plouay (Francia), cita que se decidió en un sprint masivo que se adjudicó el italiano Giacomo Nizzolo.

El maillot continental, con un recorrido específico, apuntaba a un velocista. A pesar de distintos ataques, las selecciones italianas y francesas trabajaron en neutralizar esos intentos para dejar una llegada al sprint.

Nizzolo se proclamó campeón de Europa por delante del galo Arnaud Démare y el alemán Pascal Ackermann. Cortina se ayudó del gran trabajo de Gonzalo Serrano para mejorar su colocación. "La verdad que he ido fatal todo el día, incluso me corté un par de veces en la subida, iba al límite toda la carrera", confesó.

"Al final, sufriendo he resistido y aunque no ha sido mi mejor jornada hemos conseguido un 'Top 10' que no está mal. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Gonzalo Serrano para colocarme en el último kilómetro, que ha sido importante", dijo en declaraciones facilitadas por su la Real Federación Española de Ciclismo.

Neutralizados los últimos intentos de victoria en solitario, con dos kilómetros a meta, el equipo italiano tomó el mando del pelotón para protagonizar la aproximación a meta que dio el título a Nizzolo, quien se impuso por menos de media rueda. En cuanto a los españoles, en el grupo cabecero, también han finalizado Alex Aranburu (18º) y Gonzalo Serrano (24º).