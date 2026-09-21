El español Héctor Álvarez se cuelga un bronce en la contrarreloj Sub-23 del Mundial - RFEC

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Héctor Álvarez ha conquistado este lunes la medalla de bronce en la contrarreloj Sub-23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, que se están disputando en Montreal (Canadá), ofreciendo la primera presea a España, mientras que Paula Ostiz ha terminado duodécima en la prueba femenina.

El alicantino firmó una excelente actuación en el trazado de 31,2 kilómetros que le dejó a solo once segundos del arcoíris (37:38), que se adjudicó el neerlandés Ryan Gal (37:26). La plata, por su parte, fue para el italiano Nicolas Milesi, que finalizó la prueba a siete segundos del oro.

En un recorrido con salida en la Avenue du Parc y llegada en el Parc Jeanne-Mance, prácticamente llano pero técnico, Álvarez fue el penúltimo corredor en tomar la salida. Marcó el mejor registro en el primer punto intermedio (12:10), siete segundos mejor que el danés Mads Landbo y diez que Milesi.

En el segundo control se situó de nuevo primero, aventajando en cinco segundos a Milesi y en seis a Landbo, y cayó a la tercera plaza, a tres segundos de Gal, en el tercer punto intermedio. Finalmente, cruzó la meta con un registro de 37:38.04, rodando a una media cercana a los 50 km/h. El otro español en liza, Eñaut Urkaregi, fue decimonoveno a 1:54 del nuevo campeón del mundo.

En la prueba femenina, sobre un recorrido de 20,2 kilómetros, la navarra Paula Ostiz concluyó en la duodécima posición a 1:17 de la vencedora, la australiana Felicity Wilson-Haffenden (27:40). La neerlandesa Nienke Vinke logró la plata, a 29 segundos, y la belga Luca Vierstraete, el bronce, a 45. La española Celia Torres terminó en 35ª posición, a 3:11 de la oceánica.