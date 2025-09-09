Etapa 16 de La Vuelta 2025: Horario, recorrido, perfil y dónde ver

Imagen de una salida de etapa de La Vuelta 2025. - GOBIERNO DE LA RIOJA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La etapa 16 de La Vuelta 2025 se disputa este martes, 9 de septiembre de 2025. Una jornada clasificada como de media montaña que promete ser un día desafiante para el pelotón entre las localidades de Poio y Mos Castro de Herville sobre una distancia de 167.9 kilómetros. Además, se disputa justo después del segundo día de descanso de la carrera, que tuvo lugar en Pontevedra.

Horario

La salida neutralizada de la etapa comenzará a las 13.05 horas, mientras que la llegada estimada se prevé alrededor de las 17.17 horas, considerando una velocidad media de 41 km/h.

Recorrido

La etapa 16 de La Vuelta partirá de Poio y culminará en Mos. Castro de Herville. Los ciclistas recorrerán una distancia total de 167.9 kilómetros con un desnivel positivo de 3472 metros, lo que indica una jornada con varias ascensiones significativas. Los principales atractivos del recorrido incluyen: el Alto San Antoñino (3ª categoría), el Alto da Groba (1ª categoría), el Alto de Prado y el Alto Castro de Herville (ambos de 2ª categoría).

Dónde Ver

La etapa 16 de La Vuelta a España se podrá ver por televisión a través de las cadenas Teledeporte, La 1 y Eurosport 1. Además, también se podrá seguir por RTVE.Play.