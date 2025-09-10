Etapa 17 de La Vuelta 2025: Horario, recorrido, perfil y dónde ver

Ciclistas durante una etapa de la Vuelta Ciclista a España. - David de Haro - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La etapa 17 de La Vuelta 2025 se disputa este miércoles, 10 de septiembre de 2025. Una jornada clasificada como de media montaña que puede ser importante para el pelotón entre las localidades de O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero sobre una distancia de 143.2 kilómetros.

Horario

La etapa 17 de La Vuelta 2025, entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, tiene la salida neutralizada prevista a las 13.30 horas y la llegada estimada entre las 17.00 horas (mejor previsión) y las 17.21 horas (la peor de la previsiones).

Recorrido

La etapa 17 de La Vuelta partirá de O Barco de Valdeorras y culminará el Alto de El Morredero. Los ciclistas recorrerán una distancia total de 143.2 kilómetros con un desnivel positivo de 3371 metros, lo que indica una jornada con dos ascensiones significativas: el Paso de las Traviesas, de 7,8 km y un porcentaje medio del 4,1%, y el Alto de El Morredero, de 8,8 km y un porcentaje medio de 9,7%, en el que acabará la etapa.

Dónde Ver

La etapa 17 de La Vuelta a España se podrá ver por televisión a través de las cadenas Teledeporte, La 1 y Eurosport 1. Además, también se podrá seguir por RTVE.Play.