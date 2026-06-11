Eusebio Unzué: "En el Tour se pelea absolutamente por todo, sabemos la dificultad de ganar una etapa"

Archivo - Eusebio Unzué durante un acto con el Movistar Team - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El manager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, espera que en la próxima edición del Tour de Francia puedan conseguir alguna victoria o protagonismo, aunque no olvida "lo difícil que es", ya no sólo por el nivel de equipos y ciclistas, sino porque es una carrera donde "se pelea absolutamente por todo"

"A eso salimos los 24 equipos y unos van a tener la suerte de tener sus dolores de cabeza por ganar el Tour y otros los de dejarnos ver y conseguir alguna victoria de etapa, que sabemos lo difícil que es porque hay cuatro o cinco muy superiores y equipos muy fuertes. En el Tour, además, se pelea absolutamente por todo, así que tenemos la suerte de formar parte de ese pelotón y a ver si conseguimos algo", subrayó Unzué durante la presentación de la 'Grand Depart' del Tour de Francia de este año desde Barcelona en la sede del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid.

El navarro no olvida la larga tradición de su estructura en la 'Grande Boucle'. "A partir del 83, cuando por primera vez estuvimos, es la carrera que ha marcado todo lo que ha sido la historia el equipo, con el ciclo con Reynolds, con Banesto, con el Illes Balears-Caisse d'Epargne y estos últimos años con Telefónica", recordó.

"También ayudó (esta presencia) a poner en esa dirección al ciclismo español y sirvió para que de alguna manera hayan salido tantos corredores que han ganado grandes vueltas y carreras de una semana. Nuestros equipos siempre han tenido hombres líderes pensando en grandes vueltas", prosiguió.

Además, sabe el influjo de la ronda gala a nivel mundial. "Con respeto al resto de pruebas, el Tour, en ese sentido, llega a parecer incluso otro deporte por lo que cambia todo. Son escenarios comunes, pero la carrera en sí y su capacidad de generar tanta atracción al público y significación en los medios es increíble", advirtió.

Junto a él, estuvo Josemi Fernández, director deportivo del Caja Rural-Seguros RGA, que harán su debut en el Tour de Francia, aunque hubo un equipo con el nombre del banco que participó en los 80, pero que era "muy diferente" al actual.

Fernández no ocultó esta participación es el "reto máximo" que ha tenido el equipo y que lo afrontan con "una ilusión tremenda", aunque tiene claro que "es muy complicado" poder sumar una victoria. "Ganar en cualquier escenario siempre es muy difícil, el Tour es la carrera más complicada para que suceda. Nada es imposible, trataremos de estar en la pelea por etapas o en los esprints con Gaviria, con respeto porque sabemos donde estamos", puntualizó, feliz de participar en una "fiesta del ciclismo" y es "mucho más" que cualquier otra prueba.

Pablo Lospitao, ciclista del equipo navarro, recordó que la 'Grande Boucle' es la carrera "con la que todos los niños sueñan". "La primera vez que la vi en la tele fue la que me enganchó al ciclismo", afirmó el español. "Es una carrera única, no hay nada que se pueda comparar. Estuvo en La Vuelta cuando pasó por el Tourmalet y me dijeron que el Tour no cabe nadie. El ciclismo es un deporte que puedes ver gratis sin pagar entrada y espero que pueda ir mucha a gente a verlo este año", expresó.

"Como aficionado, espero que sea una carrera abierta y que no haya un dominio absoluto de Pogacar, que se ha visto que está intratable este año. Están Seixas, Vingegaard y muchos corredores que le pueden hacer frente y será una carrera muy bonita, pero creo que será su quinto Tour", admitió.