El Euskaltel-Euskadi ficha a Iker Bonillo y renueva a Maté, Azurmendi y Cuadrado

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Euskaltel-Euskadi incorpora para la temporada 2024, de nuevo en la segunda categoría del ciclismo profesional (UCI ProTeams), al joven Iker Bonillo y renueva a tres de sus ciclistas; Ibai Azurmendi, Unai Cuadrado y Luis Ángel Maté.

"Ibai Azurmendi (1996, Leitza), Unai Cuadrado (1997, Eribe, Araba) y Luis Ángel Maté (1984, Marbella) continuarán una temporada más en el Euskaltel-Euskadi. Iker Bonillo (2003, Silla, Comunidad Valenciana), por su parte, compartirá su talento con el equipo naranja en 2024", anunció el equipo en un comunicado.

Ibai Azurmendi llegó a la Fundación Euskadi en 2018 y forma parte del equipo profesional desde 2021, con quien participó y acabó La Vuelta 22. "Estoy muy contento de renovar con el equipo de casa. Más que un equipo es una familia para mí. Llevo toda la vida aquí y gracias a ellos he conseguido cumplir muchos sueños y objetivos. Para mí es un orgullo", reconoció.

"Me siento un auténtico afortunado y privilegiado de poder llevar este maillot naranja. Mi reto y mi objetivo es seguir dando lo mejor de mí y devolver al equipo todo lo que me ha dado y la confianza que han depositado en mí. Quiero seguir aprovechando cada oportunidad. Estoy muy agradecido", se sinceró el de Leitza, de 27 años.

Por su parte, Unai Cuadrado llegó a la base del Fundación Euskadi en 2019 y, como Azurmendi, subió al primer equipo en 2021. El de Eribe, de 26 años, busca seguir progresando como 'naranja'. "Estoy muy contento de formar parte del equipo un año más. Estoy muy agradecido por toda la confianza que me están dando y de contar conmigo para el proyecto del año que viene y seguir creciendo juntos", apuntó.

"Estos años no han sido los mejores para mí; aun así, he intentado hacer lo máximo posible ayudando al equipo. El próximo año intentaré ayudar a los jóvenes que vienen de la cantera ya que empezamos a ser de los veteranos y enseñarles lo que nos han enseñado a nosotros", apuntó el escalador.

Otro veterano, de verdad por edad y experiencia, es Luis Ángel Maté. "Esta renovación es muy importante para mí, es una alegría inmensa porque me siento muy identificado con el equipo y el proyecto que se está construyendo. Es todo un orgullo, un halago, y tengo toda la ilusión y la motivación del mundo. Me he podido identificar plenamente con la idiosincrasia y la filosofía del equipo", aseguró el madrileño, de 39 años.

"No hay cosa mejor en la vida que sentirse valorado y en ese sentido me siento muy querido y escuchado aquí. Me permiten hacer otras disciplinas y aventuras, abrir horizontes, y mostrar esa cercanía con el público que me da tanto. Espero transmitir lo que para mí significa el ciclismo y sobre todo seguir contribuyendo a que el equipo siga creciendo. A nivel deportivo, nos espera un año interesante con jóvenes que están creciendo, esa cantera sin la que este proyecto no tendría sentido", apuntó Maté, ganador este año de una etapa en la Volta a Portugal y quinto en la general.

"El equipo se ha reforzado muy bien, con una mezcla de juventud y veteranía. En el horizonte está la Vuelta a España. Tenemos una ilusión tremenda por poder estar y en lo personal sería todo un sueño poder poner el broche a mi carrera deportiva en la que es mi carrera predilecta", manifestó.

En cuanto al fichaje, un Iker Bonillo que llega del Green Project-Bardiani CSF-Faizanè italiano, aseguró estar "muy contento" con su llegada al Euskaltel-Euskadi. "Siempre ha sido un equipo referente para mí y será un placer competir defendiendo sus colores tan míticos. Siempre me han hablado de la afición vasca, que es única, y me ha impresionado ver cómo acompaña al equipo a todas las carreras e inunda las carreteras con el color naranja", señaló.

"Espero aportar al equipo mi punta de velocidad en las llegadas rápidas y en las pruebas de un día y ayudar en la suma de puntos, al igual que trabajar para mis compañeros cuando se requiera. Estas dos primeras temporadas como profesional en Italia me han servido para coger más experiencia en las llegadas y formarme más como corredor. He podido participar en pruebas de gran nivel y la verdad es que he compartido llegadas con prácticamente los mejores velocistas del mundo", apuntó el de Silla, de apenas 20 años.

Sin victorias profesionales, pero dos 'Top 10' en el GP Megasaray y una etapa del Istrian Spring Trophy, Bonillo confía en seguir sumando experiencias. "Espero que el próximo año sea una gran temporada y pueda aportar mi 100% al equipo. Me haría especial ilusión que el equipo volviera a participar en La Vuelta a España y poder lucirse como en anteriores ediciones", argumentó.