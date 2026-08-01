Evenepoel logra su histórico póquer en San Sebastián

Remco Evenepoel - Europa Press/Contacto/Jan De Meuleneir

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) cumplió con el favoritismo este sábado para conquistar la Clásica de San Sebastián por cuarta vez, récord de victorias, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Evenepoel se impuso en la 45 edición de la cita vasca para hacer el póquer, tras sus triunfos en 2019, 2022 y 2023, y desempatar en el récord de la Klasikoa con Marino Lejarreta. La fuga no tardó en formarse con la jornada lanzada, llegando a manejar algo más de tres minutos, encabezada por Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA).

El pelotón metió una marcha más antes de comenzar la subida a Jaizkibel, con los favoritos bien colocados en los primeros metros de la subida, para dejar la fuga a 20 segundos en la cima. En la bajada, Lidl-Trek se puso a tirar del pelotón, mirando a un grupo de seis corredores en cabeza: Bart Lemmen, Tim Rex, Maxim Van Gils, Sean Quinn, Jay Vine y Lorenzo Quartucci.

A falta de 49 kilómetros, a la salida de Hondarribia, Evenepoel tuvo que cambiar la bici y se quedó solo ante el peligro en Erlaitz, cediendo además 40 segundos, enganchando con el grupo a 30 kilómetros de meta, con Maxim Van Gils marcando el ritmo. La calma antes de la tormenta llegó hasta que de nuevo todos buscaron buena posición para las rampas de Murgil.

Evenepoel lanzó el ataque y Carapaz, pegado a su rueda, en la zona más dura. El belga y el ecuatoriano se midieron en un bonito mano a mano los últimos kilómetros, para la victoria al esprint del jefe en San Sebastián, un cuatro veces campeón. Tercero cruzó la meta el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), a medio minuto como el mejor español, Pello Bilbao (Bahrain Victorious).