El excampeón del mundo Rui Costa participará en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2026

Archivo - El ciclista portugués Rui Costa - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista portugués Rui Costa, campeón del mundo en ruta en 2013 y vencedor de etapa en las tres grandes vueltas, participará en la próxima edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, que se celebrará del 9 al 12 de octubre y reunirá a aficionados y excorredores en la isla balear.

La organización confirmó este martes la presencia del corredor luso, que debutará en la cita ibicenca y compartirá recorrido y actividades con los participantes de una prueba que se ha consolidado como una de las referencias del calendario cicloturista nacional.

Costa, uno de los nombres destacados del pelotón internacional en las últimas dos décadas, cuenta en su palmarés con el título mundial conquistado en 2013, además de triunfos parciales en Tour de Francia y Vuelta a España y cuatro victorias finales en el Tour de Suiza, entre otros resultados destacados.

El portugués aseguró que afronta esta experiencia con especial ilusión porque supondrá también su primera visita a Ibiza. "Será un placer compartir unos días con aficionados que sienten el ciclismo como yo. Siempre había escuchado cosas muy buenas de la isla y nunca había tenido la oportunidad de conocerla", señaló.

Además, explicó que el calendario profesional y posteriormente la vida familiar habían dificultado hasta ahora ese viaje y agradeció a la organización la invitación. "Estoy convencido de que será un fin de semana fantástico para todos y tengo muchas ganas de vivir el ciclismo de una forma diferente, más cercana y relajada", apuntó.

Por su parte, el organizador del evento, Juanjo Planells, destacó que la incorporación del portugués supone un impulso para la prueba. "Estamos muy orgullosos de contar con un corredor del prestigio de Rui Costa. Estamos seguros de que será una experiencia inolvidable para quienes puedan rodar junto a un campeón del mundo", indicó.

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a reunir este otoño a participantes de distintos países en una propuesta que combina deporte y turismo recorriendo algunos de los enclaves más representativos de la isla y que mantiene abiertas sus inscripciones para la edición de 2026.