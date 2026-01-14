Felipe Orts y Sofía Rodríguez lideran la participación española en la Copa del Mundo de Ciclocross de Benidorm

El ciclista español Felipe Orts, durante la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2025. - J.A. HIGUERAS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) confirmó este miércoles la lista de ciclistas españoles que participarán en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, que se disputa este domingo, encabezada por Sofía Rodríguez y Felipe Orts.

Un total de 57 ciclistas nacionales participarán en la antepenúltima prueba del torneo de especialidad invernal del ciclismo, con la presencia de doce corredores en la prueba Elite Masculina, 14 en la cita Elite y Sub-23 femenina, diez en la Sub-23 masculina, otros diez en la Juvenil Masculina y también diez en la Juvenil Femenina.

Como referentes españoles para la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 estarán Sofía Rodríguez y Felipe Orts, que el pasado domingo se colgaban el oro en los Campeonatos de España disputados en Tarancón con la segunda victoria consecutiva para la ciclista de Ontinyent y el octavo título, también consecutivo, para el de La Vila Joiosa.

El seleccionador nacional de ciclocross, Javier Ruiz de Larrinaga, explica que a día de hoy la prueba de Benidorm es "el momento más importante de la temporada" para los españoles. Orts llega a la cita mundialista tras una gira navideña que ha evidenciado que llega en un momento de forma muy dulce. Ese importante periplo comenzó con la doble victoria en Xàtiva y Cocentaina y se confirmó, ya en Bélgica (corrió diez carreras en apenas 15 días), donde terminó siempre en el 'top 10' a excepción de Gavere coronando todo ello con el épico podio bajo la monumental nevada de Mol.

El seleccionador aseguró que de Orts se puede esperar "todo" ya que termina "la temporada algo más fresco que el año pasado". "Quizás eso provocó que los resultados del arranque de la campaña no salieran como él hubiese deseado, pero ha conseguido llegar a Benidorm en su mejor momento", añadió Ruiz de Larrinaga.

"Esa foto del podio de Mol con Mathieu Van der Poel y Toon Aerts es ya algo para la historia y es con lo que nos tenemos que quedar. Creo que no somos conscientes de lo que está haciendo. Incluso, creo que le estamos infravalorando un poco tras el gran año que hizo en la pasada temporada. Este año parece que le ha costado un poco más, pero a la Copa del Mundo, su carrera talismán, llega en sus mejores condiciones", afirmó.

Por su parte, Sofía Rodríguez será la punta de lanza española en lo que a féminas se refiere. La actual doble campeona de España, según explica el seleccionador nacional, sigue necesitando dar ese salto final que le permita estar 'arriba' en una prueba de la Copa del Mundo. "Es algo muy complicado. Sofía lleva muchos años en el ciclocross, pero todavía es una chica muy joven (26 años) y con un gran margen de progersión por delante", explicó.

Como sucede en el caso de su paisano Felipe Orts, el seleccionador nacional considera que Rodríguez "parece que había empezado la temporada algo más justa, pero ha llegado muy bien y le queda todo este mes para demostrar el nivel que tiene". Por todo ello, confía que "con la motivación extra de correr en casa y con el nivel que tiene" pueda hacer "una gran carrera porque se lo merece".

Con todo, una de las categorías que más ilusión y optimismo despiertan entre la afición española es la Juvenil Masculina. Ahí destaca la presencia de Benjamín Noval, doble campeón de España y que durante la pasada gira navideña se subió al podio en el Plage Cross de Hofstade (donde fue segundo) y en la siempre competida prueba de Heusden Zolder (donde se colgó el bronce). "Noval es un chaval que está demostrando estar en un altísimo nivel y también cuenta con la ayuda de todos los demás chavales, Sobre todo Martín (Fernández) y Raúl (López), que ya se han metido en 'top 20' e, incluso, en algún top-15 en Copas del Mundo", destacó.