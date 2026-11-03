Los corredores Felipe Orts y Sofía Rodríguez liderarán a la selección española en el Europeo de ciclocross de Zeddam. - RFEC

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vigentes campeones de España, Felipe Orts y Sofía Rodríguez, liderarán a la selección nacional de ciclocross, integrada por 15 corredores, que disputará el 7 y 8 de noviembre el próximo Campeonato de Europa de la especialidad en la localidad neerlandesa de Zeddam.

El combinado nacional, dirigido por Javier Ruiz de Larrinaga, afrontará una de las grandes citas de la temporada internacional con representación en las seis categorías de competición: élite, sub23 y júnior, tanto masculinas como femeninas.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, ha confeccionado la convocatoria definitiva tras la disputa este pasado fin de semana del Amurrioko Ziklo-Krossa, tercera prueba de la Copa de España de Ciclocross 2026 y que ha servido para evaluar el estado de forma de los corredores.

Felipe Orts será el referente del conjunto español en la competición élite masculina, donde estará acompañado por Raúl Mira, uno de los corredores más destacados en este inicio de la Copa de España. Por su parte, Sofía Rodríguez y Lucía González serán las encargadas de representar a España en la prueba élite femenina, una pareja de gran experiencia en competiciones internacionales.

En la categoría sub-23 masculina, el seleccionador nacional ha apostado por Martín Fernández y Unax Galán, mientras que Ana López y Mirari Gotxi disputarán la competición sub-23 femenina. La representación española se completará con siete ciclistas de categoría júnior: Pelayo Gancedo, Xavi Vidal, Guillermo García y Mikel Llorente en la prueba masculina, y Carla Bañuls, Gisela Herrero y Noa Vega en la femenina.

El Campeonato de Europa se disputará sobre un circuito de 2,97 kilómetros ubicado en la localidad neerlandesa de Zeddam, en el municipio de Montferland. El trazado presentará una combinación de zonas rápidas y sectores técnicos, con numerosas curvas, cambios de ritmo y una característica escalera que obligará a los corredores a demostrar su destreza tanto sobre la bicicleta como en los tramos a pie.

La competición arrancará el sábado 7 de noviembre con la carrera júnior femenina a las 11:00 horas, seguida de la prueba sub-23 masculina a las 13:00 horas y la élite femenina a las 15:00 horas.

El domingo 8 de noviembre se disputarán las otras tres carreras del programa, con la júnior masculina a las 11:00 horas, la sub-23 femenina a las 13:00 horas y la élite masculina a las 15:00 horas, que culminará el campeonato.