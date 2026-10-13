Filippo Ganna ficha por Lidl-Trek hasta 2029

Archivo - El ciclista italiano Filippo Ganna disputando el Tour de Francia 2026 - Jasper Jacobs/Belga/dpa - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Filippo Ganna (Netcompany INEOS), actual subcampeón mundial de contrarreloj, se convirtió este martes en nuevo integrante del Lidl-Trek, firmando un contrato para los próximos tres años, hasta 2029, compartiendo equipo con el español Juan Ayuso.

"Ganna, uno de los ciclistas más destacados de su generación, es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo y una fuerza formidable en las grandes clásicas de un día y las Grandes Vueltas", expresó el comunicado del equipo alemán.

Así, Ganna aportará "experiencia y éxitos contrastados" al Lidl-Trek. Allí compartirá equipo con el español Juan Ayuso y algunos de sus compañeros italianos, como Jonathan Milan y Simone Consonni, con los que consiguió el oro olímpico en persecución por equipos en los Juegos de Tokyo 2020.

Por su parte, Ganna se mostró "orgulloso" por su fichaje para el próximo año. "Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado para la temporada. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades", expresó.

El ciclista, de 30 años, se proclamó campeón del mundo de contrarreloj en 2020 y 2021, ganó ocho etapas en el Giro de Italia, dos en La Vuelta y cinco en la Tirreno-Adriático. También subió al podio dos veces en la Milán-San Remo.

Además, el director ejecutivo de Lidl-Trek, Andy Schleck, comentó que Ganna es "un ciclista con un talento excepcional" que ha demostrado su valía "de forma constante al más alto nivel". "Sus logros hablan por sí solos, pero lo que realmente nos entusiasma es la variedad de oportunidades que aporta al equipo. Desde contrarrelojes y clásicas hasta grandes vueltas, hay muy pocos ciclistas en el pelotón con su combinación de potencia, experiencia y versatilidad", subrayó.

Por ello, Schleck, cree que el italiano todavía tiene "mucho por lograr". "Es un ciclista capaz de ganar algunas de las carreras más importantes del mundo, pero también de marcar una gran diferencia en el éxito de sus compañeros de equipo. Tenemos un plan claro para el futuro y Filippo es una pieza clave para convertirlo en realidad. Estamos muy ilusionados por ver lo que podemos lograr juntos", sentenció.