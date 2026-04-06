El francés Paul Seixas vuela hacia el liderato en la crono inicial en País Vasco

El ciclista francés Paul Seixas disputa la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. - SPRINTCYCLINGAGENCY

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ganó este lunes la contrarreloj inaugural de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, con salida y meta en Bilbao y sobre 13,8 kilómetros, con un tiempo de 17 minutos y 9 segundos, que le permitió sorprender a los favoritos y enfundarse el primer jersey de líder de la carrera.

A sus 19 años, el joven francés sigue mostrando su gran potencial en una temporada que parece suponer su asentamiento en la élite mundial del ciclismo, con notables resultados como el segundo puesto en la Strade-Bianche y este triunfo en la Vuelta al País Vasco.

Además, este resultado le da un buen 'colchón' en la general sobre el resto de favoritos. Ni el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 28 segundos; ni el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG); a 51 segundos; ni el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 1 minuto y 16 segundos; han sido capaces de imponer su rol de favoritos a llevarse la victoria.

Segundo en la crono ha sido el francés Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 23 segundos de su compatriota, y tercero, el austriaco Felix Grobschartner (UAE Team Emirates-XRG), a 27 segundos.

Con este escenario, el escenario que queda para esta Itzulia promete pura emoción con Roglic, Del Toro y Ayuso buscando derrocar a Seixas del liderato. La primera oportunidad será este martes en la segunda etapa entre Pamplona y Lekunberri de 164,9 kilómetros con la subida a San Miguel de Aralar, de primera categoría, a falta de 20 kilómetros para una línea de meta exigente y dura con rampas de hasta el ocho por ciento a falta de un kilómetro.