El Stelvio derroca a Almeida y Kelderman es nuevo líder del Giro

Jai Hindley (L) of team Sunweb sprints past Tao Geoghegan Hart of team Ineos Grenadiers to win the 18th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, 207 km from Pinzolo to Laghi di Cancano. Photo: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA