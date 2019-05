El Giro asegura que actualmente hay un 60 por ciento de opciones de ascender el Gavia por la nieve

Publicado 21/05/2019 17:30:16 CET

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Giro de Italia, Mauro Vegni, ha confirmado que en estos momentos hay "un 60 por ciento de posibilidades" de poder ascender el Passo Gavia, la cima más alta de esta edición 102 de la 'corsa rosa', en la etapa 16 del próximo martes, gracias al trabajo que se hace en la carretera para quitar la nieve caída estos días.

"Tal y como están las cosas hoy, hay un 60 por ciento de opciones de poder pasar el Gavia. Si el tiempo se mantiene favorable, estamos seguros de que la etapa no sufrirá cambios", aseguró Vegni en un comunicado de la organización.

Hasta cuatro metros de nieve acumulada hay en la actualidad en el Gavia, la 'Cima Coppi' --la más alta de la carrera-- con 2.618 metros sobre el nivel del mar, tras las últimas nevadas. Una cima de categoría especial con 16,5 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de pendiente media y rampas de hasta el 16.

No obstante, los trabajos para quitar la nieve acumulada, pese a que sigue nevando en menor medida, parece que ayudarán a poder pasar por ese Passo Gavia que precederá al mítico Passo del Mortirolo, con 10,9% de pendiente media y rampas del 18% a lo largo de 11,9 kilómetros de subida.

Sí confirmó Vegni que, en caso de no poder pasar por el Gavia, no se subirá el Mortirolo por duplicado, y que el 'plan B' --por determinar-- pasaría por otra opción. "Tenemos una ruta alternativa que no incluye dos ascensiones al Mortirolo", indicó.