Godon brilla en la etapa recortada de Isola y Vingegaard retiene el liderato de la París-Niza

Dorian Godon se impone en la séptima etapa de la París-Niza 2026 - Europa Press/Contacto/David Pintens

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se ha adjudicado este sábado la séptima y penúltima etapa de la 84ª edición de la París-Niza, recortada a solo 47 kilómetros por las duras condiciones meteorológicas, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha mantenido un liderato que tratará de defender en la jornada final.

La nieve en altura y las fuertes lluvias en el valle marcaron el desarrollo de la etapa en los Pirineos Atlánticos, en un principio fijada en 138,7 kilómetros desde Niza hasta la llegada en alto en la estación de esquí de Auron. El propio Vingegaard solicitó que se suspendiera, pero la organización optó por recortarla a 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola.

Los 110 ciclistas se trasladaron en autobuses hasta la nueva salida, en la que el Visma-Lease a Bike se puso al frente del pelotón, con Victor Campenaerts, Bruno Armirail, Edoardo Affini y Wilco Kelderman turnándose en cabeza, Tras 12 kilómetros, el neerlandés Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) trató de escaparse e incluso gozó de 35 segundos de renta.

Sin embargo, fue alcanzado por el pelotón a falta de 10 kilómetros para meta. El kazajo Nicolya Vinokurov (XDS Astana), hijo de Aleksandr Vinokurov, contraatacó a siete kilómetros del final, pero fue neutralizado mientras se organizaba el esprint masivo en Isola.

A falta de tres kilómetros se produjo una caída en el grupo principal, y a dos volvieron a irse al suelo varios corredores. Sin embargo, eso no frenó al INEOS Grenadiers. El campeón nacional francés, Dorian Godon, arrancó a falta de 200 metros para llevarse el triunfo por delante del eritreo Biniam Girmay (NSN) y del neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM).

La 'Carrera hacia el Sol' concluirá este domingo en Niza, desde donde también partirán los ciclistas para afrontar los 129,2 kilómetros finales. Vingegaard tratará de defender los 3:22 de ventaja de los que dispone sobre el colombiano Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), con el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) a 5:50.