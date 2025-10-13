Gorka Sorarrain renueva con Caja Rural-Seguros RGA hasta 2026

Archivo - Sorarrain Gorka (ESP) de Caja Rural-Seguros RGA durante la etapa 1 de la 51ª edición de la carrera ciclista Volta Algarve - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Gorka Sorarrain, de 29 años, ha renovado con el equipo español Caja Rural-Seguros RGA para el próximo curso ciclista, en el que confía en seguir ganando peso en la escuadra navarra, en la que vivirá su tercera campaña completa como profesional.

El equipo navarro destaca que Sorarrain es protagonista de "una de las historias más atípicas" del ciclismo profesional, ya que empezó a disputar carreras en 2022 con 26 años. "Gorka Sorarrain se ha ganado durante sus dos temporadas y media con el equipo el derecho a continuar su andadura en el pelotón", aseguran.

Sorarrain, que cumplió 29 años el pasado mes de mayo, empezó a competir en 2022 y en poco tiempo se ganó su primer contrato con Caja Rural-Seguros RGA apenas un año después de esas primeras carreras, aparcando de esa manera su trabajo hasta entonces como ingeniero mecánico.

En su todavía incipiente carrera, el corredor de Tolosa se quedó dos veces muy cerca de la victoria, primero en la etapa final de Boucles de la Mayenne de 2024 y también en la tercera etapa, esta temporada, del Trofeu Joaquim Agostinho, concluyendo segundo en ambos casos. Además, fue quinto en la general del Tour of Taihu Lake el pasado curso y esta temporada ha concluido en el 'top 10' del Circuito de Getxo.