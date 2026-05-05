El Gran Fondo Ézaro 2026 se traslada al 3 de octubre por la presión turística

Archivo - Salida del Gran Fondo Ézaro 2025, que en 2026 se traslada al 3 de octubre por la presión turística - GRAN FONDO ÉZARO - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Gran Fondo Ézaro se celebrará el sábado 3 de octubre, según ha informado la organización, que ha decidido trasladar la prueba al otoño para adaptarse a los cambios en los flujos turísticos y de visitantes en la zona de la Costa da Morte.

La marcha cicloturista, considerada una de las referencias del calendario ciclista popular en Galicia, abandonará así su ubicación habitual del primer fin de semana de julio, donde se había venido disputando en los últimos años con el objetivo inicial de contribuir a la desestacionalización turística de la zona.

Sin embargo, el fuerte incremento de la afluencia de visitantes en los municipios por los que transcurre la prueba ha llevado a la organización a reconsiderar el calendario. La alta ocupación hotelera y la intensidad del tráfico en periodo estival han sido determinantes para considerar inviable su celebración en esas fechas.

La decisión ha sido adoptada por la empresa organizadora, EME Sports, en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de reducir la presión sobre el territorio y garantizar el correcto desarrollo tanto deportivo como logístico de la prueba.