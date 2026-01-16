El Gran Premio Castellón abrirá la temporada ciclista nacional con "gran responsabilidad y orgullo"

Foto de familia tras la presentación del Gran Premio Castellón–Ruta de la Cerámica en Onda. - COMUNICACIÓN DEL GP CASTELLÓN

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica se presentó este jueves confirmando la apertura de la temporada ciclista en España el próximo sábado 24 de enero con una participación de ensueño y un recorrido que combina la dureza de la montaña castellonense con la identidad industrial de la zona, lo que supone "una gran responsabilidad, pero también un orgullo".

"Estamos en un momento muy especial, porque ya celebramos la tercera edición del Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica, una carrera que nació con mucha ilusión y que hoy es una realidad plenamente consolidada. Abrir la temporada siempre supone una gran responsabilidad, pero también un orgullo", subrayó el organizador de la prueba, Jose Cabedo, durante la presentación de la prueba en el edificio de La Campaneta, en Onda.

Esta edición se ha convertido en una cita ineludible para las grandes estructuras que buscan estrenar su casillero de victorias en Europa. En la línea de salida del Parque Ribalta se darán cita equipos UCI WorldTeams como el UAE Team Emirates (vencedores en 2025 con Antonio Morgado), el Movistar Team, el Soudal Quick-Step, el Bahrain Victorious, el Team Jayco AlUla y el XDS Astana Team.

Además, el GP Castellón tendrá la presencia de equipos UCI ProTeams como los españoles Burgos BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi, además de equipos internacionales como TotalEnergies, Cofidis, Unibet Rose Rockets, Team Polti VisitMalta, MBH Bank y Bardiani.

"Todos los equipos están confirmados y la organización está preparada para ofrecer un gran espectáculo deportivo. Una carrera como esta se construye sobre tres pilares fundamentales: el apoyo institucional, un territorio con recorridos espectaculares y la implicación del tejido empresarial. Castellón reúne esas tres condiciones, y la cerámica, como motor económico de la provincia, forma parte esencial de este proyecto", añadió Cabedo.

En este sentido, el trazado de 2026 partirá desde el Parque Ribalta en Castellón donde el pelotón afrontará el Alto de la Coma. La carrera atravesará los núcleos cerámicos de la provincia, con puntos clave en Vall d'Alba (metas volantes) y el ascenso al Alto de la Serratella, que seleccionará el grupo antes del esprint intermedio en Sant Joan de Moró. Tras un primer paso por Onda, los ciclistas se enfrentarán al Collado de Ayódar, última dificultad montañosa que servirá de trampolín antes del vertiginoso descenso hacia la meta.

El ganador se coronará, como ya es tradición, en el muro del Museo del Azulejo 'Manolo Safont', con la icónica imagen del Castillo de las 300 Torres como testigo que se retransmitirá en directo por Teledeporte y que confirman que van "por el buen camino y que el ciclismo es una herramienta clave de promoción" para los municipios de la región.

La presentación también contó con el respaldo institucional del Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; del diputado de Deportes, Iván Sánchez; y una destacada representación del Ayuntamiento de Onda, encabezada por el concejal de Ciudad Saludable, Francisco José Pastor; además de representantes de las empresas patrocinadores, y con ciclistas como Sergio Serrano (Illes Balears Arabay), Javier Cubillas (Movistar Team Academy) y Víctor Martínez (Anicolor/Campicarn).