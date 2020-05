Guillén: "La Vuelta sale bien parada, era la mejor solución posible"

"La convivencia con el Giro no es lo deseable, pero prefiero esto a moverme mucho más en noviembre"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Director General de la Vuelta a España, Javier Guillén, afirmó que la ronda nacional "sale bien parada" en las fechas, del 20 de octubre al 8 de noviembre, del nuevo calendario hecho público este martes por la UCI debido a la pandemia de la COVID-19 y, aunque admitió que coincidir con el Giro "no es lo deseable", consideró que era la "mejor solución posible".

"Estamos satisfechos. Después de toda la incertidumbre habida estos meses creo que la mejor noticia es que hay fechas fijas y dentro del año 2020. Hay que entenderlo todo dentro de la excepcionalidad que nos rodea. Creo que, tanto nuestra posición en el calendario como la fotografía que ha quedado de la Vuelta y todo el entorno de carreras que se tienen que disputar, que vamos a tener una buena participación", auguró.

En declaraciones facilitadas por el servicio de prensa de Unipublic, Javier Guillén destacó que el efecto climático que la opinión pública preveía, con todo el recorrido en el mes de noviembre, se ha sabido solventar. "Dentro de las posibilidades que había, estamos en la mejor solución posible", apuntó.

Recuperar la crono por equipos prevista inicialmente en Utrecht (Países Bajos) no fue una opción. "Había solo dos escenarios posibles: o hacer la Vuelta con 21 etapas y dos días de descanso o una Vuelta más reducida como consecuencia de que Holanda prefería que este año no hubiera Vuelta con salida de Utrecht", explicó.

Conocidas las intenciones de las autoridades neerlandeses, La Vuelta se puso en contacto con la UCI. "Y, sin posibilidad de improvisar nada, le decimos que estos son los días que vamos a utilizar y no cabe ningún tipo de prolongación. Establecer nuevas etapas requiere tiempo, encontrar ciudades, financiación y nosotros, por un criterio de prudencia, hemos querido ajustarnos al programa de la Vuelta sin Holanda", argumentó.

En este sentido, el Director General de Unipublic, empresa organizadora de la ronda, consideró que salirse de las nuevas fechas -del 20 de octubre al 8 de noviembre- "hubiera supuesto estar en otro tipo de modelo de carrera" y cree "que no había tiempo de hacerlo con garantías".

"NO DESCARTO ALGUNA VARIACIÓN DE ETAPA"

Por el momento, La Vuelta cuenta con dos invitaciones para equipos fuera del UCI ProTour, pero está a la espera de la decisión del Grupo de Trabajo de la UCI que está debatiendo las nuevas reglas de participación para este año. "No depende de La Vuelta que se aumente el número de 'wild cards', es una decisión que tiene que tomar la UCI y, si se produce un cambio, la estudiaríamos", indicó.

Guillén recordó que el criterio de elección se fijó antes de la crisis provocada por la pandemia. "La idea de La Vuelta era anunciar las 'wild cards' justo después de la París-Niza, pero en ese momento nos vimos inmersos en medio de esta crisis sanitaria. Queremos esperar a que el Grupo de Trabajo tome las decisiones oportunas y nos diga si va a ver más y haremos el anuncio", desveló.

Tras el anuncio de las nuevas fechas de la ronda española se abre un período de reflexión para las ciudades sede de salidas o llegadas. "No descarto que haya alguna variación de etapa porque el cambio de programa es importante, pero las modificaciones serán mínimas y tendrán sustitutas. La Vuelta seguirá teniendo 18 etapas por mucho que haya cambios de etapas de salida o llegada", aseguró.

DISTINTA PARTICIPACIÓN

Destacó que la coincidencia con el Giro de Italia o 'Monumentos' como la París-Roubaix y Lombardía "no se hubiera tenido en una edición normal". "Estos son los inconvenientes de buscar una solución a este problema. Creo que podemos congeniar los horarios. Soy muy optimista de que tengamos tres horarios distintos", señaló.

El principal escollo será que se solapará la última semana del Giro con el inicio de la ronda española. "La convivencia con el Giro no es lo deseable. No estamos hablando de una situación ideal. Como Director de La Vuelta prefiero esta solución a moverme mucho más en noviembre. En España, estoy seguro de que se seguirá La Vuelta y en Italia, el Giro", destacó.

Asimismo, el responsable de Unipublic subrayó que La Vuelta "sale muy bien parada" en cuanto a la coincidencia con los 'Monumentos'. "Se van a acoplar horarios. La tipología de corredores que disputan esas carreras no es de lo que haría de La Vuelta su objetivo", reseñó.

En el caso de que la climatología impidiera la ascensión a puertos como el Alto de l'Angliru o Tourmalet, los organizadores tienen previsto un recambio. "Siempre hay escenarios alternativos. Es algo que tenemos que tener en cuenta este año porque las condiciones en agosto y septiembre no son las mismas que en octubre y noviembre. Trabajamos con los escenarios principales y no con los alternativos. Solo cuando se acerquen las fechas los estudiaremos, haberlos, haylos, pero hasta entonces es un mero ejercicio intelectual", comentó.

Igualmente, Guillén admitió que prevén que alguna ciudad pudiera plantear su renuncia por el cambio de fechas. "Hasta ahora no ha sido así, aunque sería comprensible. Esa circunstancia se va a producir muy ligeramente. Todas las instituciones han mostrado su interés por acoger las etapas. Nuestras 18 etapas, con salida en Irún y llegada a Madrid, se van a mantener casi en su totalidad", sentenció.

De igual forma, no se planteó remplazar las tres etapas previstas en Países Bajos. "No nos lo hemos planteado por una cuestión de tiempo. Sustituir tres etapas para hacer una salida oficial no es fácil. Habría que hablar con las instituciones que ahora tienen, como es lógico, los intereses en otros temas. Es un gesto de racionalidad el no sustituirlas y, visto que había ciertas indicaciones de si de podía reducir la carrera, optamos por ello. Jamás nos hemos planteado sustituir esas primeras etapas", reiteró.