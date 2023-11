Igor González de Galdeano: "No hay equipos, y sin equipos no salen ciclistas"

El excorredor, segundo en La Vuelta de 1999 y actual CEO de Kirolife, lamenta la "decadencia" de patrocinadores en el pelotón



CARMONA (SEVILLA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista y actual CEO de Kirolife Igor González de Galdeano lamentó la "decadencia" de patrocinadores en el pelotón profesional y afirmó que, con la excepción del Movistar Team, "no hay equipos" españoles y, sin ellos, "no salen ciclistas", aunque se declaró optimista respecto al relevo de Alejandro Valverde.

"Estamos en un 'impasse' y parece que hay un vacío, pero no, no hay un vacío. Lo que hay es un vacío de equipos. No tenemos equipos en España, y en Italia ni te cuento. Italia es un país con mucha cultura de ciclismo y no hay un equipo WorldTour. Aquí por lo menos tenemos el Movistar", dijo en una entrevista a Europa Press.

Así se manifestó el mayor de la saga de los González de Galdeano -su hermano Álvaro también alcanzó la élite-, segundo en La Vuelta a España de 1999 y bronce en el Mundial de contrarreloj en 2002, tras organizar con Kirolife en Carmona (Sevilla) la sexta edición de la Total Solidaria Ceratizit, empresa que colabora con el proyecto formativo de Igor, 'Machining Meets Cycling'.

A juicio de González de Galdeano, hay una "decadencia de esponsorización" de equipos ciclistas. "Esa es la realidad. Y si no hay equipos, no hay ciclistas. Y si no hay ciclistas, no hay futuro. Es la pescadilla que se come la cola. Tenemos a Ayuso, a Carlos Rodríguez, un futuro muy importante. Pero es cierto que sin equipos no salen ciclistas", recalcó.

El CEO de Kirolife reconoció que sigue la actualidad ciclista, pero que actualmente está "en otras cosas" como los proyectos de formación con jóvenes corredores para que tengan una salida profesional en el futuro en el sector industrial.

"El ciclismo ahora mismo está un poco más apartado. Pero es mi pasión, sin ninguna duda. El proyecto de Kirolife surge de una carrera amateur en el País Vasco. Hay una caída, llueve y el ciclista se levanta y sigue. Estaba con el entonces director general de Ceratizit, Ramiro, y me dice: 'Esos son los valores que necesitamos en nuestro sector'", reveló.

Entonces, González de Galdeano se plantea un proyecto con el que acercar deporte y empresa "más allá del negocio" y del 'business to business' junto a Ceratizit. "Se nos plantea la oportunidad de ayudar a deportistas que ya tenían valores muy identificados con la empresa Ceratizit como la superación, el esfuerzo y el trabajo en equipo dentro de la sociedad y ahí comenzó 'Machining Meets Cycling by Ceratizit'", explicó.

El objetivo era atraer talento y valores del mundo del deporte a la empresa, pero también "divulgar" dichos valores. "Principalmente se hacen visitas y charlas atractivas a empresas con chavales de entre 13 y 17 años que no tienen la inquietud por conocer qué va a ser de su futuro. Con 17 años yo diría que el 80 por ciento, y me quedo corto, no saben lo que quieren estudiar. Y nosotros les acercamos a empresas del mundo del metal y de la fabricación mecánica", añadió.

"A MI ME AYUDARON: CICLISMO Y ESTUDIOS"

El exciclista vitoriano se adentró en este mundo porque, según él, le ayudaron a concluir sus estudios de Ciencias de la Educación y del Deporte en el INEF. "Me entendieron, apoyaron y me hicieron tener las dos oportunidades: ciclista, que llegué a serlo, y estudios. Tienes formación y eso te da un plus. Y luego, me llena mucho ayudar a que los jóvenes puedan cumplir sus sueños", subrayó.

En este sentido, el director general de Ceratizit Ibérica, Orestes Escolano, destacó que el exciclista del Euskaltel, Vitalicio y ONCE "aporta todo" al proyecto de la empresa especializada en el diseño de maquinaria y herramientas industriales.

"Igor hiló de una manera muy fina la vinculación de estos jóvenes ciclistas con los valores de la industria, que puedan cumplir su sueño y luego tener una segunda oportunidad. A mi me han dado muchísimas oportunidades. En Carmona hemos tenido un encuentro con nuestros clientes y centros educativos, y añadimos en las últimas tres ediciones el factor de la solidaridad. Era la 'guinda' que le faltaba al pastel", relató Escolano.

"LOS DEPORTISTAS NO SABEMOS NADA"

El valor que más le ha servido en el día después es el de la confianza. "Suelo decir que la confianza tardas mucho tiempo en ganarla y un segundo en perderla. Yo trabajo con confianza, siempre confío en las personas y, a partir de ahí, empiezas a trabajar. La vida te da sorpresas, pero sin la confianza es muy difícil que algo salga adelante", manifestó.

El proyecto de Machining Meets Cycling continuará en 2024 gracias al acuerdo de renovación de Kirolife con Ceratizit Ibérica, pero González de Galdeano pretende impulsar otro de apoyo a los ciclistas y Deportistas de Alto Nivel (DAN) en el final de su carrera deportiva en el plano económico, emocional y profesional.

"El 85 por ciento de los deportistas de elite se arruinan. A mi me hubiese venido muy bien que me hubieran ayudado a organizar mi vida, a despojarme de ese 'personaje' que nos persigue y tener una vida personal equilibrada, una vida financiera ordenada y una vida profesional con un enfoque y con éxito", reseñó.

Para el exciclista vitoriano, un 15 por ciento de los ciclistas están preparados para el 'día después', pero el 85 por ciento restante no lo está. "Hay que trabajar por ese 85%. Y luego hay deportes minoritarios, en el que los deportistas dependen de una beca del ADO para subsistir. Si no hay planteamiento ni formación es más difícil. Porque un deportista piensa que lo sabe todo, y yo te digo que los deportistas no sabemos nada. Tenemos mucho que aprender, y en la vida es mejor no saber nada y abrirte para aprender que pensar que lo sabes todo y esperar a que te llamen", concluyó.