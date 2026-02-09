Los italianos Mikel Demiri y Michela Santini se proclaman campeones de la EPIC Gran Canaria 2026

El ciclista italiano Mikel Demiri celebra su triunfo final en la EPIC Gran Canaria 2026. - EPIC GRAN CANARIA

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas italianos Mikel Demiri y Michela Santini se han proclamado vencedores absolutos de la EPIC Gran Canaria 2026, tras dos días de competición y un desenlace que se decidió en la tercera y definitiva cronoescalada.

La edición 2026 pasará a la historia como la más multitudinaria celebrada hasta la fecha, con 680 ciclistas procedentes de 28 países, consolidando a la EPIC Gran Canaria como "uno de los grandes eventos de ciclismo amateur internacional", según un comunicado. La jornada final fue una batalla épica, con los dos primeros clasificados de la general masculina separados por tan solo un segundo.

Así, los resultados de la última etapa fueron determinantes para definir el título, fruto del sumatorio de la etapa inaugural del sábado y la decisiva cronoescalada del domingo. En la clasificación absoluta masculina, el triunfo fue para Mikel Demiri, que no tuvo fácil consolidar su victoria ante un Nikolas Ginter muy combativo, parando el crono con un tiempo total de 2 horas, 12 minutos y 45 segundos, entrando en meta junto a su rival suizo, segundo, a solo un segundo del título. El podio lo completó Martín Mata Cabello, con un registro final de 2 horas, 13 minutos y 24 segundos.

En la clasificación absoluta femenina, la victoria fue para Michela Santini, que se proclamó campeona con un tiempo acumulado de 2 horas, 35 minutos y 44 segundos. La segunda posición fue para Sandra Kannacher, a más de 4 minutos, mientras que el tercer puesto del podio lo ocupó Ballan Azzurra, a casi 15 minutos.