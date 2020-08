Iván García Cortina lidera la lista de España para el Europeo de Plouay

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El corredor gijonés Iván García Cortina (Bahrein-Mclaren) es la principal referencia de la selección española para el Europeo de Plouay (Francia), que se disputará el 26 de agosto desde las 12 horas, en un combinado formado por otros siete ciclistas entre los que destacan varios de ellos por su punta de velocidad, imprescindible para el circuito galo.

Es el caso de Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi), Álex Aranburu (Astana) y Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), además de Diego Rubio (Burgos BH), Lluis Mas (Movistar) y Sergio Samitier (Movistar), que completan la nómina de ocho citados.

La prueba masculina recorrerá un circuito al que los ciclistas deberán dar 13 vueltas para completar los 177,45 kilómetros de la carrera. El circuito de Plouay, caracterizado por ser sinuoso y estrecho en buena parte del recorrido, coronará a los nuevos campeones de Europa de la modalidad.

"Es un circuito en el que la bicicleta no corre; no es fácil, es de colocación, de estar delante y el paso de los kilómetros va a hacer mella. Será una carrera dura, que no va a ser cómoda, de las que te asfixian", asegura el seleccionador español Pascual Momparler.

"A ver qué rivales nos encontramos porque aún no han confirmado convocados la mitad de las selecciones. Creo que va a ser una carrera muy loca, sin ningún patrón claro, con lo que tengo que llevar ciclistas que en un grupo reducido tengan poderío tanto para entrar en ese grupo como para rematar", añadió sobre la convocatoria.

Por su parte, Gema Pascual, seleccionadora nacional de féminas, contará en Plouay con Mavi García (Alé BTC Ljubljana), Ane Santesteban (Ceratizit-WNT Pro Cycling) y con las ciclistas del Movistar Team Sheyla Gutiérrez, Eider Merino, Gloria Rodríguez, Alicia González y Lourdes Oyarbide.

La prueba en línea femenina tendrá lugar el próximo jueves con inicio a las 13:00 horas. Las féminas deberán completar 8 vueltas al circuito para sumar un total de 109,2 kilómetros. "Es un recorrido bastante exigente y solo con ver las clasificaciones de las carreras de otros años sabemos que suelen llegar grupos reducidos", indicó.

"Tenemos un grupo muy bueno con gente como Sheyla, Mavi, Ane o Eider que pueden estar delante y un grupo de apoyo muy importante", expresa la seleccionadora. Pascual, además, hace hincapié en la prueba que tendrá lugar unos días antes: "nuestras ciclistas correrán también un par de días antes y también van a ver cómo les va el recorrido", sentenció.

Mavi García, que está dejando grandes sensaciones en las últimas carreras con un destacado segundo puesto en Strade Bianche como mejor resultado, o Sheyla Gutiérrez, ganadora en La Périgord, se erigen como los grandes baluartes del combinado español, explica la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).