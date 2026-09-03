Jakob Omrzel se impone en solitario en Calar Alto y Mas fortalece su liderato

Archivo - El ciclista esloveno Jakob Omrzel. - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) se ha impuesto este jueves en solitario en la cima de Calar Alto, en la etapa 12 de La Vuelta 2026 de 167 kilómetros de recorrido entre Vera y Calar Alto, en la que el líder de la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team), ha fortalecido su liderato aventajando en la línea de meta a Primoz Roglic (Red Bull-Bora), Felix Gall (Decathlon) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en 27 segundos.

Jakob Omrzen ha sido el gran protagonista en la cima de Calar Alto. El ciclista esloveno de 20 años se ha convertido en el ciclista más joven en conseguir una victoria en La Vuelta desde el año 1981 --Celestino Prieto--, tras atacar desde la fuga en el último puerto de la jornada. Además, los casi tres minutos de ventaja que ha metido a Enric Mas lo han colocado sexto en la clasificación general a 4'59'' del español.

Un Enric Mas que ha sido el otro ganador de la jornada. Un ataque a 11 kilómetros de meta ha permitido al balear tomar otros 27 segundos de distancia con respecto a Roglic, Gall y Carapaz. Además, el británico Oscar Onley (Netcompany Ineos), que sufrió una caída en el principio de la etapa, perdió cualquier tipo de opción de victoria en la general tras llegar a meta con casi 3 minutos de pérdida. Ahora, Mas es líder con Roglic a 1'45'' y Gall a 2'06'', renta con la que afrontará la etapa 13, de media montaña, entre Almuñecar y Loja.

La etapa, marcada en rojo por muchos corredores de cara a la victoria parcial, arrancó con un primer intento de escapada personificado en las figuras de Axel Laurance (Netcompany Ineos), Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) y Alexey Lutsenko (NSN Cycling), pero su intento quedó neutralizado por el pelotón antes de que se cumplieran 40 kilómetros de carrera.

Y como respuesta, un numerosísimo grupo de corredores, con nombres importantes como Wout van Aert (Visma Lease a Bike), Luke Tuckwell (Red Bull-Bora), Joao Almeida, Ivo Oliveira, Kevin Vermaeke (UAE Team Emirates-XRG), Pablo Castrillo, Raúl García Pierna (Movistar Team), Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Léo Bisiaux (Decathlon), Pello Bilbao, Santiago Buitrago, líder de la montaña, Jakob Omrzel, 10º en la general a 8'05", (Bahrain Victorious) o Urko Berrade (Kern Pharma).

La fuga cimentó sus opciones de victoria de etapa en los puertos del Alto de Cóbdar y Collado García, llegando a tener más de siete minutos de ventaja. Todo ello antes de afrontar el primer gran puerto de la jornada, el Alto de Belefique de 13,1 kilómetros a una media del 7,2%. Una ascensión en la que la ventaja, de una escapada que fue perdiendo integrantes, se redujo en torno a los 5 minutos y medio.

En el grupo de los favoritos, la batalla la iniciaría Richard Carapaz con un ataque a seis kilómetros de la cima del Alto de Velefique al que nadie seguía en un pelotón que ascendía al ritmo que marcaba el español de Movistar Team Iván Romeo. Por delante, en la cabeza de carrera Jakob Omrzel atacaba al reducido número de corredores que aguantaba en la fuga y se llevaba con él al francés Léo Bisiaux con 3 kilómetros de puerto aun por delante.

Y en el último puerto del día, Calar Alto --17km al 5,6% de media--, Santiago Buitrago marcó el ritmo en el grupo de escapada, donde solamente le seguían Urko Berrade, Léo Bisiaux y Jakob Omrzel. Por detrás, a más de 4 minutos de distancia, el Decathlon de Felix Gall endurecía la marcha vaticinando un posible cambio de ritmo del austriaco, tercero en la general. El equipo francés conseguiría hacer daño a un grupo que, además de atrapar a Carapaz, quedó reducido a Felix Gall, Enric Mas, Primoz Roglic y Oscar Onley.

Un kilómetro más tarde, el austriaco lanzaría un ataque al que solo responderían los dos hombre más fuertes de la general: el líder Enric Mas y Primoz Roglic. En cabeza el benjamín de La Vuelta Jakob Omrzel volvía a insistir con un nuevo ataque al que, primero respondería Urko Berrade, pero con el que acabaría quedándose, en un tramo duro de Calar Alto, solo a 12 de meta. Nadie podía disputarle la victoria de etapa, su primer triunfo en una gran vuelta.

Y en ese mismo tramo, un ambicioso Enric Mas lanzaba un cambio de ritmo al que ni Roglic ni Gall eran capaces de responder. De hecho, la distancia se estabilizaría en torno a los 40 segundos antes de que llegaran los últimos 3,5 kilómetros de la etapa, en los que la carretera se volvía a poner muy exigente. Pero el esfuerzo del balear acabaría pasándole factura, viendo como en línea de meta, donde entraría sexto, la distancia sobre Gall, Roglic y Carapaz se reducía a 27 segundos.