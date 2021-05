Javier Guillén: "Sería muy bueno para Bernal y para la Vuelta que pudiese venir"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, reconoció que el deseo es tener siempre en la carrera "a los mejores corredores" y por ello se mostró esperanzado de que el colombiano Egan Bernal (INEOS) pueda estar en esta edición ya que la distancia de tiempo con particapación en el Giro de Italia es mayor con la 'grande' española que con el Tour de Francia.

"Nos encantaría que los mejores corredores estén en la Vuelta. Ahora mismo, Egan Bernal está haciendo el Giro, es el máximo favorito para ganarlo, pero no tenemos confirmación oficial de si va hacer o no el Tour, o de si va a hacer o no la Vuelta", expresó Guillén ante los medios en Burgos tras presentar las dos primeras etapas de la ronda nacional.

El director general de Unipublic, de todos modos, no escondió las posibilidades de que el colombiano pueda estar en la salida del 14 de agosto desde la Catedral de Burgos, "teniendo en cuenta la diferencia entre el Giro y el Tour, y entre el Giro y la Vuelta".

"Creo en las ganas que tiene este corredor de consolidarse como uno de los grandes del pelotón mundial y estoy convencido de que si gana el Giro sería muy bueno para todos y para él que viniera a la Vuelta y la pudiera ganar", sentenció.

Sobre la crono individual que abrirá La Vuelta 2021 por las calles de Burgos, remarcó que salir desde la puerta de una Catedral "es algo que no se ha hecho nunca". "Este tipo de recursos no sólo gustan en España y este en concreto va a gustar en Europa donde les gusta mucho la monumentalidad", admitió.

"Creo que es una salida que no va a dejar absolutamente indiferente a nadie. Por equipos no era viable con nueve corredores por las calles, pero va a ser un estreno maravilloso. Salimos de una fachada de la Catedral y llegamos a la otra. Vamos a darnos cuenta de que somos capaces de hacer cosas muy difíciles, pero siempre en beneficio de la ciudad y del público", añadió Guillén.

En este sentido, consideró que "la complicación" de organizar una crono así es que "son muchas calles las que debes cerrar, muchos servicios que debes dejar protegidos y la gente, que verá afectada su movilidad, aunque todo está pensado para permitirlo y que haya un fácil acceso a cualquier lugar". "Cuando te metes en calles estrechas todo es más complicado, pero ahora merece la pena", subrayó.

"En la Vuelta tratamos de aprovechar mucho lo que nos dan los espacios en los que estamos y entrar en la filosofía de las ciudades. Cuando salimos de una batea era por poner de manifiesto una actividad esencial de la Rias Baixas. Necesitamos ciudades con iconos y tratar de aprovecharlos. Tenemos imaginación, ganas y vamos teniendo experiencia, necesitamos ideas", sentenció sobre la originalidad de Unipublic para realizar salidas desde lugares simbólicos.