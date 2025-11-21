Javier Guillén (La Vuelta) releva a Prudhomme como presidente del Comité Director de la AIOCC

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha sido elegido presidente del Comité Director de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC) para el periodo 2026-2029, tras la votación celebrada este viernes en la Asamblea General de la organización en Copenhague, donde 142 carreras miembro respaldaron su candidatura.

El nombramiento supone un impulso al peso de La Vuelta y del ciclismo español en el órgano que reúne a los principales organizadores del mundo.

Guillén sucede así a Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, que ha ocupado la presidencia de la AIOCC desde 2008 y que no optó a la reelección. "He pasado 17 años maravillosos en la AIOCC, cuya misión es unir y reunir a la gente. Ahora que hemos superado los 200 miembros, es el momento adecuado para pasar el testigo con naturalidad", afirmó Prudhomme durante la asamblea.

El dirigente español asumirá un mandato de cuatro años y subrayó la responsabilidad que implica encabezar la entidad. "Es un gran honor ser elegido presidente, un cargo con mucha responsabilidad. Quiero continuar el trabajo realizado por Christian Prudhomme. Tenemos un objetivo común dentro de la AIOCC: hacer que el ciclismo sea mejor", destacó Guillén tras su elección.

El nuevo Comité Director contará además con una destacada presencia española, con la entrada de Sonia Martínez, directora de la Vuelta a Burgos Féminas, y de Rubèn Peris, director de la Volta a Catalunya. Esta representación amplia refuerza el papel del ciclismo estatal y devuelve a España a la primera línea de la AIOCC décadas después de la presidencia de Víctor Cordero, predecesor de Guillén en Unipublic.

La AIOCC, fundada en 1956 y que celebrará su 70º aniversario en 2026, reafirmó en Copenhague su compromiso con la unidad entre organizadores, la seguridad de las pruebas, el desarrollo del ciclismo y la preservación de su patrimonio, objetivos que marcarán la nueva etapa bajo el liderazgo del director de La Vuelta.