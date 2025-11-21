Una empresa de Andrés Iniesta entra en el ciclismo profesional de cara al 2026

Archivo - El exfutbolista Andrés Iniesta, durante la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de entretenimiento deportivo Never Say Never (NSN), cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta, y la firma Stoneweg, plataforma de inversión hispano-suiza, han formado una 'joint venture' para entrar en el ciclismo profesional en ruta y asumir la estructura de un equipo UCI WorldTour y del equipo de Desarrollo de cara al año 2026.

"Como resultado, el nuevo nombre del equipo del WorldTour es NSN Cycling Team, y el nombre del equipo Continental es NSN Development Team", informó este jueves la compañía Never Say Never en una nota de prensa. Así, el NSN Cycling Team es un equipo suizo con estructura española, pues el texto añadió que tiene sede en Barcelona y Girona.

"La adquisición por parte de NSN de la licencia del equipo representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por unas 170 personas, quienes tienen garantizada su participación en los próximos tres años en las competiciones del calendario UCI WorldTour, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España", apuntó el comunicado oficial.

"NSN ha cerrado esta operación gracias al apoyo de la plataforma de inversión de origen hispano-suizo Stoneweg, fundada hace 10 años por Jaume Sabater. Con este movimiento, el equipo se convierte en la principal apuesta para entrar al apasionante mundo del ciclismo, marcando un nuevo capítulo tanto para NSN como para el equipo", agregó la nota.

"Tras varios proyectos conjuntos, NSN y Stoneweg han formalizado ahora su alianza estratégica mediante un acuerdo por el cual Stoneweg se convierte en accionista de NSN, con el objetivo de seguir apoyando grandes proyectos en el ámbito del deporte y el entretenimiento", continuó Never Say Never en su comunicado.

En este sentido, definió al ciclismo como "un deporte con un fuerte potencial de crecimiento global en los próximos años, que representa valores muy alineados con la compañía". "También valoran la oportunidad de fortalecer el panorama del ciclismo profesional y de apoyar a un equipo comprometido con el desarrollo de jóvenes talentos", indicó.

"Gracias a esta operación, NSN refuerza su papel en el ámbito del deporte y el entretenimiento a nivel mundial. Desde su fundación hace siete años, la compañía ha desarrollado proyectos en el mundo del fútbol, la música, la producción audiovisual, el marketing y la gestión de marcas y talentos", destacó la nota de prensa.

"En 2025 ha organizado siete partidos amistosos en diferentes lugares del mundo, entre ellos, los tres encuentros de la gira latinoamericana del Inter Miami o dos Barça Legends-Real Madrid Leyendas en México y El Salvador. Además, NSN cuenta con un equipo en la Segunda División de Dinamarca, el Helsingor FC, con una vertical de representación de jóvenes futbolistas y con una participación mayoritaria en GUAVA, la empresa de bicicletas de gravel", concluyó el texto.