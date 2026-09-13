Mas certifica 'su' Vuelta y Johannessen triunfa en La Alhambra

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda en el podio al ganador de La Vuelta Ciclista 2026, Enric Mas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda en el podio al ganador de La Vuelta Ciclista 2026, Enric Mas. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista noruego Tobias Johannessen, del equipo Uno-X Mobility, se adjudicó este domingo la vigesimoprimera y última etapa de la edición 2026 de La Vuelta, disputada entre el Carrefour Granada y Granada sobre 112 kilómetros y que coronó como vencedor oficial al español Enric Mas (Movistar Team).

Johannessen fue el más rápido en una llegada inusual en el último día de una 'grande', donde no hubo esprint masivo sino una pequeña escapada donde el nórdico fue el más fuerte superando en los metros finales al italiano Alessandro Romele (Astana) y el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

Kilómetros antes, la organización de la carrera había decidido neutralizar los tiempos para la clasificación general, oficializando de este modo la victoria final de Enric Mas, primer español en ganar la ronda desde que lo hiciese Alberto Contador en el año 2014 y después de haber sido podio en cuatro con sus segundos puestos en 2018, 2021 y 2022, y el tercero de 2024. El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora-hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) le acompañaron en el podio.

El balear, el más fuerte tras el abandono del favorito y líder Tadej Pogacar (UAE Emirates Team), se convirtió en el vigesimoquinto español en ganar la 'grande' española, el vigesimoctavo en conquistar una gran vuelta, siendo el primero desde que también Alberto Contador ganase el Giro de Italia en 2015, y dando a la estructura del equipo ahora con el nombre de Movistar Team su quinto triunfo tras las victorias de Pedro Delgado (1989/Reynolds), Abraham Olano (1998/Banesto), Alejandro Valverde (2009/Caisse d'Épargne) y Nairo Quintana (2016/Movistar Team), según detalló la organización.

Del mismo modo, a sus 31 años, Mas es el corredor más veterano en conseguir la victoria en La Vuelta desde que hiciese historia Chris Horner en 2013 con 41. Desde entonces, sólo el galés Geraint Thomas ganó una 'grande' con más edad, con su victoria con 32 años en el Tour de Francia de 2018.

El ciclista español encontró por fin el premio que había buscado tanto tiempo y pudo saborear un domingo de celebración y festejos, que tuvo su punto final a falta de 9,8 kilómetros de la meta, punto en el que los organizadores decidieron neutralizar los tiempos para la clasificación general individual.

Un día que la organización había diseñado para evitar la tradicional llegada masiva con un recorrido que terminaba empinado y con final a los pies de la monumental Alhambra. Al tramo decisivo no llegó con opciones un ilustre como el belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike), por lo que el equipo lo optó todo al multiganador Matthew Brennan. Pero el joven de 21 años tampoco pudo estar en la pelea por la victoria final y sumar la que habría sido su sexto triunfo en esta ronda donde se ha exhibido.

El veterano Pello Bilbao (Astana) quiso despedirse de una gran vuelta a lo grande y buscó la victoria con insistencia, lanzando un primer ataque a falta de 9 kilómetros para la meta, y un segundo a falta de poco más de 3, pero fue ya dentro del último kilómetro cuando hubo el decisivo que decidió quién se jugaría la victoria en un grupo de una docena de corredores.

Debruyne desató las hostilidades y se llevó consigo a Johannessen y a Romele, siendo el noruego el que finalmente fue el más fuerte en los metros finales para desquitarse así del segundo puesto de 24 horas antes en las rampas del Collado del Alguacil tras el español Mikel Landa.