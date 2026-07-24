Kahoot! se asocia con la Vuelta masculina y femenina para involucrar a estudiantes y aficionados al ciclismo. - LA VUELTA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kahoot! 360, la plataforma de fidelización para equipos de trabajo, ha anunciado este viernes una asociación plurianual con La Vuelta y La Vuelta Femenina by Carrefour.es que permitirá a los aficionados de todas las edades experimentar la emoción de estas carreras ciclistas a través de activaciones interactivas.

"Estamos encantados de asociarnos con La Vuelta y La Vuelta Femenina para dar vida al espíritu de estas legendarias carreras para personas de todo el mundo. Al combinar la pasión y la emoción de esta carrera única con la atractiva plataforma de aprendizaje de Kahoot!, nuestro objetivo es inspirar la curiosidad, celebrar el conocimiento y conectar a personas de distintas culturas, idiomas y geografías a través del aprendizaje lúdico, ya sea en casa, en la escuela, en el trabajo o en la carretera", afirmó Eilert Hanoa, CEO de Kahoot!.

Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, señaló que La Vuelta es "mucho más que un evento deportivo". "Es un viaje por la historia, la cultura, la geografía y la diversidad de España. Asociarnos con Kahoot! nos permite transformar ese recorrido en experiencias de aprendizaje atractivas para aficionados de todas las edades en todo el mundo. Nos entusiasma combinar la pasión por el ciclismo con el poder del aprendizaje interactivo para inspirar a nuevas audiencias y crear una conexión aún más profunda con nuestra carrera", indicó.

Estudiantes y aficionados al ciclismo podrán profundizar en su disfrute de la carrera y aprender inglés, español y más con lecciones interactivas breves inspiradas en La Vuelta, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, mientras que la femenina tuvo lugar del 3 al 9 de mayo.

Disponibles gratuitamente tanto online a través de Kahoot! Language Learning como en las aplicaciones Kahoot! Language Learning y Drops, los usuarios pueden acceder a contenidos de aprendizaje de idiomas temáticos de La Vuelta en 16 idiomas.

El contenido lúdico relacionado con el ciclismo introduce a los aficionados en palabras y expresiones clave en cada etapa del evento. Al mejorar sus habilidades lingüísticas y sumergirse aún más en la emoción de la carrera, los usuarios también pueden explorar los paisajes de España, el arte, la historia, la gastronomía y la cultura del país mediante recursos educativos ya preparados.

Además de utilizar Kahoot! para involucrar a los aficionados durante las carreras, La Vuelta también potencia a sus equipos internos con Kahoot! 360. Esta plataforma de fidelización para entornos laborales permite a los organizadores proporcionar a cada miembro del personal información esencial mediante formaciones, presentaciones y comunicaciones atractivas dentro de sus equipos profesionales.

Los espectadores que asistan a La Vuelta podrán participar en sesiones en directo de Kahoot! para poner a prueba sus conocimientos en las zonas de salida y áreas para aficionados, incrementando el ambiente a lo largo del recorrido.

A medida que la carrera avanza desde la salida en Mónaco hasta la meta en Granada, España, los aficionados de todo el mundo podrán seguir cada etapa participando en nuevos retos de preguntas y respuestas disponibles en las webs oficiales de La Vuelta y Kahoot!.

Diseñada para cautivar a aficionados de todas las edades, la colección de La Vuelta en Kahoot! incluye numerosos cuestionarios gratuitos sobre la rica historia de la carrera y curiosidades del ciclismo, así como kahoots educativos donde los estudiantes pueden explorar ciencia, matemáticas, geografía y más.

Estos kahoots pueden jugarse en sesiones en directo o a ritmo propio, con familia y amigos, en el aula o de forma individual. Estas activaciones invitan a los aficionados de todas las edades a conectar con la carrera ciclista más icónica de España mientras aprenden de forma divertida y atractiva.