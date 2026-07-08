Kooij gana con autoridad en Pau y Træen salva el liderato del Tour en un final accidentado

El ciclista neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se ha impuesto este miércoles con autoridad en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158,3 kilómetros - LE TOUR/A.S.O.

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se ha impuesto este miércoles con autoridad en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158,3 kilómetros, en un esprint masivo en el que no dio opción a sus rivales, mientras que una caída múltiple en los últimos kilómetros provocó cortes en el pelotón sin alterar la lucha entre los aspirantes a la general, con el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) conservando el maillot amarillo.

En una jornada destinada a los velocistas, Kooij encontró la posición perfecta en la aproximación a la recta de meta y lanzó un esprint largo y limpio, siempre en cabeza y sin desviarse de su trayectoria, para conquistar su primera victoria en este Tour, el primero para él. El neerlandés superó con claridad al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), segundo y tercero, respectivamente.

El final estuvo condicionado por una caída masiva producida a escasos metros de la zona de protección, a unos 500 metros de entrar en ella, cuando el pelotón ya rodaba lanzado hacia la llegada. El accidente fracturó el gran grupo y dejó a numerosos corredores retenidos, aunque los principales favoritos a la clasificación general consiguieron evitar pérdidas importantes.

Así, el líder Træen cruzó la meta a 14 segundos del vencedor, integrado en el mismo grupo que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el resto de aspirantes al maillot amarillo, por lo que las diferencias entre ellos permanecieron invariables.

El noruego continúa al frente de la clasificación general con 28 segundos de ventaja sobre el estadounidense Sean Quinn (EF Education-EasyPost), mientras que el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) sigue tercero, a 3:50. Pogacar conserva la cuarta plaza, a 7:53 del liderato, empatado a tiempo con Vingegaard, mientras que Evenepoel continúa séptimo, a 8:16.

La jornada estuvo animada desde el banderazo de salida por el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), que atacó nada más comenzar la etapa y se embarcó en una larga aventura en solitario. El francés llegó a mantener a raya tanto al grupo perseguidor, integrado por Fred Wright, Kasper Asgreen y Valentin Paret-Peintre, como al pelotón, ganó el esprint intermedio de Vic-en-Bigorre y coronó también en cabeza la Côte de Baleix para reforzar su protagonismo.

Aún conservaba 22 segundos de ventaja sobre sus perseguidores y 42 respecto al gran grupo cuando restaban 22,9 kilómetros para la meta, pero el trabajo conjunto de Soudal Quick-Step y Alpecin-Premier Tech terminó por neutralizar primero su escapada y después la de sus perseguidores a unos 14 kilómetros de Pau, dejando el desenlace en manos de los velocistas.

Tras el respiro para los velocistas, el Tour afrontará este jueves la primera gran jornada de alta montaña. La sexta etapa unirá Pau con la inédita llegada en alto de Gavarnie-Gèdre sobre 186,2 kilómetros, con el Col d'Aspin, el Tourmalet y la ascensión final como escenario del primer gran duelo entre los candidatos a la victoria final en París.