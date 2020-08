Kristoff: "Iba solo, pero encontré mi hueco"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista noruego Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) se mostró "muy contento" tras conquistar la primera etapa del Tour de Francia 2020, celebrada este sábado sobre 156 kilómetros en Niza, y aseguró que "iba solo", pero pudo encontrar su "hueco" en un sprint que le vistió como primer maillot amarillo en una jornada llena de caídas.

"Este día es un sueño hecho realidad. No se puede pedir más que una victoria de etapa en el Tour de Francia que además acarrea el maillot amarillo", manifestó Kristoff tras su arranque triunfal en la 'Grande Boucle'.

"En el UAE Team Emirates hemos traído un equipo de escaladores pensando en la general y, francamente, no esperábamos ganar un sprint como este. Pero me encontraba fenomenal y, aunque en los últimos kilómetros iba solo, he logrado encontrar mi hueco", añadió el noruego.

Además, Kristoff admitió que fue "a rueda de Peter Sagan la mayor parte de tiempo" para estar con los mejores y tener opciones de victoria. "Luego tomé la de Cees Bol y en los últimos metros vi mi ocasión para esprintar por la victoria", apuntó.

"Significa mucho para mi carrera deportiva vestir el maillot amarillo. Es uno de mis mejores momentos de siempre; me siento orgulloso y lo recordaré con cariño. Estoy muy feliz de pensar que mis hijos me estarán viendo en casa", aseveró.

Por último, Kristoff reconoció que "es probable que pierda el maillot amarillo mañana", pero eso no impedirá que lo "disfrute todo lo posible". "Tenía cierta ambición por ganar hoy, sí, pero era consciente de que los rivales eran de mucha calidad", finalizó.